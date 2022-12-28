Start анонсировал премьеры января 2023 года

«Против всех», новые серии «Вампиров средней полосы», «Беспринципные» и многое другое

СЕРИАЛЫ

Со 2 января — «Против всех»

По сюжету, дед Захар — единственный из всей деревни, кто отказался продавать под застройку земельный участок. Старый лес вырубили, пруд осушили и дом Захара оказался прямо во дворе нового ЖК. Еще и внук Богдан влюбился в дочку застройщика Майю. Но упрямый Захар решил идти до конца. Даже если придется вступить в неравную борьбу с застройщиком и недовольными жильцами построенных многоэтажек. В ролях: Николай Добрынин, Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Сергей Степин, Василина Юсковец, Тимофей Елецкий, Владимир Стержаков, Александра Ребенок и другие.

В январе — продолжение нового сезона «Вампиров средней полосы»

С летним сезоном в Смоленске появилось не только тепло, но и новые герои — от девочки Милы, ставшей свидетельницей странных убийств, до нового следователя, который много лет назад уже приезжал в город и теперь с удивлением обнаруживает в местном отделении полиции знакомое лицо. Семье деда Славы предстоит немало испытаний: им нужно сохранить свою тайну, вновь защитить город от сил зла и… ужиться с новым Хранителем. В ролях: Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков, Анастасия Стежко, Лукерья Ильяшенко, Татьяна Догилева, Ева Смирнова, Екатерина Ланн и другие.

12 января — финал сезона «Беспринципных»

По сюжету третьего сезона, Славик скатился вниз по социальной лестнице и живет в каморке дворника. Его жизнь на Патриках потрепала больше всех, но и других героев она не пощадила. Генерал Хадяков борется с апатией, в то время как у его жены Вали появились карьерные амбиции. Юля и Паша продолжают искать легких денег. Вера и Рома наконец-то понимают, что вместе им лучше, чем порознь, а Ира все так же держит на коротком поводке Костика.

С 4 января — фильм о фильме «Внутри «Черной весны» (4 эпизода)

Интервью, уникальные кадры с площадки и детали кинопроизводства позволят почувствовать себя внутри съемок молодежной драмы «Черная весна». Причем тут Пушкин и Дантес? Кому из актеров говорили вдохновляться Венсаном Касселем, а кому — Колином Фарреллом? Участвовали ли молодые звезды в драках за школой? Каково было постановщику трюков «бить Сыроежкина»? Что сделал Глеб Калюжный в последний съемочный день? Это и многое другое ждет фанатов в четырех 15-минутных сериях.

20 января — финал сезона проекта «Всё ок»

Давид — типичный обеспеченный зумер. Свободное время он проводит в тусовках с друзьями, прогулках на яхте и легкомысленных романах. Кажется, подросток совсем не думает о том, что будет завтра. Ведь, когда мир напоминает идеальную картинку из соцсетей, любые трудности забываются. Однако в детстве герой пережил психологическую травму, которая подарила ему комплекс проблем: тревожность, панические атаки… и способность читать чужие мысли.

В январе — «Идефикс и неукротимые»

52 год до нашей эры. Вся Лютеция занята римлянами... Вся Лютеция? Нет! Небольшая группа стойких лютеканов во главе с Идефиксом все еще держатся против захватчиков.



ФИЛЬМЫ

С 6 января — ХРАБРАЯ ПРИНЦЕССА

Вачаган, молодой царь небольшой страны, задумал жениться. Но не на первой встречной, а на самой красивой, умной, верной и доброй девушке — дочери пастуха Анаит. Чтобы завоевать сердце простой девушки, царь решает овладеть ремеслом. Он ничего не умеет делать своими руками, но трудится днем и ночью, мечтая жениться на юной красавице. Истории большой любви мешает лишь одно обстоятельство — заклятый враг царя жаждет свергнуть Вачагана с трона и установить власть Темных сил.

С 13 января — НА ВЫДОХЕ

Саша выросла в детдоме. Сейчас девушка живет самостоятельно и мечтает стать врачом, но пока у нее нет возможности оплатить институт. Поэтому героиня отдает силы боям без правил, пытаясь подзаработать. Однажды ей удается приблизиться к цели: Сашу нанимают за щедрое вознаграждение сиделкой к парню на инвалидном кресле. Это знакомство меняет их обоих и заставляет всерьез задуматься о будущем.

С 17 января — ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО РАССТАВАНИЮ

После 15 лет отношений близкие ждут, что Аличе и Томмазо поженятся, ведь они будто созданы друг для друга. Вместо этого влюбленные сообщают, что расстаются, но остаются хорошими друзьями. Возможно ли это? И стоит ли пытаться…

С 27 января — НЕ ГОВОРИ НИКОМУ

Во время отпуска молодая семья знакомится с милой парой и их немым ребенком. Несколько месяцев спустя они получают неожиданное приглашение посетить загородный дом новых знакомых. Но обещавший быть приятным уикенд постепенно превращается в настоящую ловушку. Кажется, новые друзья совсем не те, за кого себя выдают.