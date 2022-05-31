Start анонсировал новинки июня 2022 года

Оригинальные сериалы, кинопремьеры и анимация

СЕРИАЛЫ

В июне — оригинальный сериал Start «Жиза»

Доведенные до отчаяния 15-летние детдомовцы — самая красивая девочка класса Полина и безответно влюбленный в нее Якут — решают сбежать из маленького провинциального городка, украв деньги главаря местной подростковой банды. Но побег полон смертельных опасностей. Справятся ли ребята и что ждет их в новой жизни? Роли в проекте исполнили Максим Сапрыкин, Валентина Ляпина, Никита Кологривый, Александр Робак, Григорий Верник, Арсений Робак, Екатерина Карташова и другие.



С 7 июня — четвертый сезон «ИП Пирогова» (оригинальный сериал Start)

Бизнес Веры Пироговой лежит в руинах: помещение опечатано, доверие клиентов подорвано. Члены семьи готовы взяться за любое дело, лишь бы немного подзаработать, но сама Вера во что бы то ни стало намерена вернуть репутацию и любимое кафе. В надежде выиграть 3 000 000 рублей и выкупить кондитерскую она участвует в кулинарном шоу «Лучший кондитер России». Однако соревнование оборачивается чередой не самых приятных сюрпризов. В личной жизни тоже все непросто: у Андрея появилась девушка Женя и Вера поневоле оказывается втянута в борьбу не только за бизнес, но и за любовь. В ролях: Елена Подкаминская, Александр Константинов, Ксения Теплова, Дмитрий Лысенков, Александр Панкратов-Черный, Алексей Агранович, Елена Валюшкина, Ян Цапник, Василина Юсковец, Кристина Кучеренко, Наиль Абдрахманов и другие.



3, 10, 17, 24 июня — оригинальный сериал Start «Смычок»

Сеня одержим классической музыкой. Он отправляется поступать в престижную консерваторию в Питере и ближайшие годы планирует посвятить только игре на скрипке. Но реальность оказывается гораздо сложнее: на вокзале ему подкидывают сверток с запрещенными веществами и шантажом вынуждают стать кладменом. Теперь Сеню зовут «Смычок», и он начинает понимать, что новое занятие — быстрый социальный лифт и легкий способ заработать большие деньги, с которыми придут новые друзья, независимость и уверенность в себе... Или не придут, а только лишат амбиций стать великим музыкантом? Роли в проекте исполнили Марк Эйдельштейн, Катерина Беккер, Илья Халмурзаев, Полина Давыдова, Рузиль Минекаев, Кристина Кучеренко и другие.

2, 9, 16, 23, 30 июня — оригинальный сериал Start «Два холма»

Что будет, если в результате эпидемии вируса почти все мужское население вымрет? Женщины погорюют (недолго), а потом объединятся и создадут новый лучший мир — с экогородками, возобновляемой энергией, возможностями заниматься чем захочется, хоть наукой и биохакингом, хоть йогой и саморазвитием. Размножение теперь происходит путем искусственного оплодотворения, а рождаются в новом мире только девочки. Но не всем по нраву такое мироустройство. Часть оставшихся в живых мужчин и верных им женщин уходят жить в заброшенные мегаполисы, начинают воровать электричество, наслаждаясь свободой и традиционным сексом. Спокойствие идеально устроенного женского мира оказывается под угрозой, когда учительница Рада из экогорода Два холма встречает за его пределами молодого «примата» Геру… В ролях: Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Андрей Скороход, Жанна Эппле, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Филипп Бледный, Ольга Веникова, Светлана Камынина и другие.



В июне — «Швабра» (второй сезон)

Анну Швабрину и капитана Вершинина ждут новые испытания судьбы. Главные герои пытаются наладить свою личную жизнь — свадьба, будущие дети… Однако на пути к их общему счастью встанет Фатум. Что придется пройти Анне и Вершинину, чтобы быть вместе?

С 14 июня — первый мультфильм о еврейских традициях «Тайная комната»

Семья переезжает в новый дом. Неожиданно дети находят волшебную дверь, которую не видят взрослые. Открыв ее, они попадают в комнату, полную чудес. Тайная комната открывает детям удивительные факты из истории и культуры еврейского народа, а также помогает им решать повседневные проблемы и задачи.

В июне — «Дьявольский судья»

Действия происходят в альтернативной Корее, в которой процветает хаос и недоверие к власти. В таком обществе суды идут в прямом эфире в формате шоу. Кан Ё Хан — судья, который вершит правосудие в формате реалити-шоу, где присяжными становятся зрители. За свою безжалостность он получил прозвище «Судья-дьявол». Ему противостоит Чон Сон А, которая поднялась с низов и теперь возглавляет фонд корпоративной социальной ответственности. В это неспокойное время двое друзей детства, судья-новичок Ким Га Он и полицейский Юн Су Хён, находятся в поисках истинной справедливости охотясь за секретами Ё Хана.

В июне — «История девятихвостого лиса»

Ли Ён — божество, живущее в горах, которое принимает человеческий облик, чтобы навести порядок в мире людей. А вот его сводный брат Ли Ран — кумихо, который людей ненавидит. Именно на них выходит продюсер экстремального шоу Нам Джи-а. Она давно охотится за девятихвостым лисом, чтобы заснять его для одного из выпусков.

ФИЛЬМЫ

Со 2 июня — комедия ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ

В основе картины режиссера Ильи Фарфеля лежит социальная сатира о том, что загнанный в угол человек способен на отчаянные поступки. Две заурядные семейные пары мечтают о собственных квартирах, да еще в центре города. Однако на пути к их мечте встает застройщик, который взамен кровно нажитых денег дает только котлован для фундамента. Семьи не хотят мириться с несправедливостью и совершенно случайно берут главу строительной компании в плен.

С 3 июня — фильм о фильме ПАССАЖИРЫ. ОЦЕНИТЕ ПОЕЗДКУ

Второй сезон «Пассажиров» получился напряженным и романтичным, чего не скажешь об обстановке на съемочной площадке. По чему больше всего скучал Кирилл Кяро? Как Сергей Гилев и Аня Чиповская познакомились прямо в кадре? И почему Сергей Шакуров чувствовал себя в автомастерской как рыба в воде? Трогательный, откровенный и смешной взгляд на то, как создавался сериал «Пассажиры. Последняя любовь на Земле».

С 9 июня — СХЕМА

Картина, основанная на реальных событиях, пристально исследует сложную тему взросления современных подростков. Фильм рассказывает историю пятнадцатилетней Маши. От проблем с родителями и скучной жизни ее спасает привлекательный парень Рэм. Он открывает для восьмиклассницы мир тусовок, запретного кайфа и новых знакомств. Незаметно для себя Маша становится частью схемы, которая поначалу кажется ей лишь игрой с приятным бонусом в виде легкого заработка.

С 10 июня — хоррор КАЛЕНДАРЬ ДЬЯВОЛА

Бывшая танцовщица Ева теперь прикована к инвалидному креслу. Однажды подруга дарит ей на день рождения старинный деревянный календарь, похожий на маленький комод. Оказывается, что за каждой дверцей календаря, которые нужно открывать в соответствующие числа месяца, лежит волшебная конфета — исполнение желания. Но каждое желание имеет свою цену, а приняв условия игры, отказаться от нее уже невозможно.

С 10 июня — мультфильм КОМАНДА КОТИКОВ

Морскому котику по имени Куинн надоело, что в окрестных водах хозяйничают акулы, и никто не может дать им отпор. Он решает создать супер крутую команду морских котиков, которая могла бы постоять за себя и своих собратьев. Куинну придется проявить всю свою изобретательность, чтобы отобрать несколько смельчаков и сделать из этих милых и по своей природе добродушных созданий суровых бойцов спецназа.

С 17 июня — В СТРАНЕ ЧУДЕС

Неуверенная в себе девушка Аканэ за день до своего дня рождения встречает загадочного волшебника по имени Гиппократ и его помощницу Пипо. Незнакомцы утверждают, что они должны спасти мир, и, прихватив Аканэ, отправляются в некую страну чудес.

С 17 июня — ЗАЛЕТ

Зои совершенно растеряна, когда узнает, что беременна от своего бойфренда Тима. В то время как Тим радуется перспективе отцовства и полон решимости как следует подготовиться к этому ответственному событию, Зои теряет голову и пытается использовать последние 9 месяцев свободы, чтобы успеть реализовать все свои мечты.