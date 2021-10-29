Start представил новинки ноября 2021 года

Оригинальные сериалы и участники «Кинотавра»

Сериалы на Start

• Оригинальный сериал Start «В Бореньке чего-то нет» — 11 ноября

Действие разворачивается на «шапке» (так в кино называют банкет после окончания съемок) нового фильма. Именно в этот вечер члены съемочной группы не только пьют шампанское и едят салат «Мимоза», но и выплескивают эмоции, накопившиеся за время работы над картиной. Быстротечные романы и интрижки подходят к концу, споры затухают, а режиссер размышляет, удалось ли ему после сериалов про бандитов и ментов создать что-то «настоящее» — кино про самого себя и наше время. Сможет ли эта картина помочь ему договориться с голосами в своей голове и справиться с творческим и личным кризисом?

• Оригинальный сериал Start «Самка богомола» — новые серии 4, 11, 18 и 25 ноября

Серийная убийца Жанна Дронова по прозвищу «самка богомола» отбывает срок в колонии строгого режима с тех пор, как призналась в восьми особо жестоких убийствах. Жанна убивала только мужчин — педофилов, насильников и жестоких мужей. Узнав, что у нее появился подражатель, женщина предлагает полиции помощь при соблюдении двух условий. Первое: она покинет колонию на время расследования. Второе: делом будет заниматься ее сын Денис, который не общался с матерью последние 20 лет.

• Документальный сериал «Мамы» — заключительные серии 4 и 11 ноября

Общество предъявляет все больше требований к родительству, из-за чего современные мамы и папы испытывают стресс и давление. Но как быть мамой сегодня, если консервативный опыт материнства предыдущего поколения устарел и перестал отвечать новым культурным нормам? В то же время различные шоу и блоги про беременность и роды не дают достаточной поддержки, в которой многие нуждаются, и не сокращают дистанцию с героями. Документальный сериал «Мамы» приглашает зрителей понаблюдать за опытом других родителей и поразмышлять над вопросом: что значит быть мамой в современном мире? Проект показывает, что жизнь и воспитание детей складываются у всех семей по-разному и ставит цель вдохновить и поддержать родителей, которым сегодня совсем непросто.

• «Жена олигарха» — 4 ноября

Жизнь Альбины меняется в один миг: под угрозой ареста муж-олигарх бросает её, прихватив с собой все деньги. Всё, что осталось от супруга, — двое детей и российская фабрика на грани банкротства. Теперь Альбина вынуждена забыть о роскошной жизни в лондонском особняке и вспомнить то, что ей говорили на бизнес-курсах. Только начинать жизнь с чистого листа в провинциальном городке без гроша в кармане её никто не учил.

• «Это по дружбе» — финал сезона 6 ноября, премьера второго сезона 13 ноября (эксклюзивно на Start)

Говорят, парни не плачут: автомеханик Джей Ти следует этому нехитрому закону, когда от него уходит любимая девушка Ине. И даже верным друзьям — как и он, помешанным на тачках и скорости — не может признаться, что переживает из-за расставания. Прирожденный лидер и душа компании, Джей Ти может выбрать себе любую, но он предпочитает все дальше уходить в себя и прятать эмоции за легкой улыбкой. Норвежский сериал про молодых ребят и девчонок переворачивает традиционные каноны мелодрамы и открывает тему первого расставания с новой стороны. Сериал заслуженно получил на родине сразу семь премий Gullruten Awards, местного аналога Emmy.

• «Непосредственно Каха. Сказки» — 19 ноября

Серго попадает в больницу после испытания на себе новой вакцины. Каждый, кто навещает Серго должен рассказать ему сказку. Каждая серия — новая сказка, которую Пушкин или Каха рассказывает Серго в стилистике.

Фильмы на Start

• ГЕРДА — 5 ноября

Лера живет в провинции, где жизнь скучна и однообразна. Днем девушка изучает социологию в университете, а по ночам танцует в стриптиз-клубе под именем Герда, чтобы обеспечить себя и маму, страдающую лунатизмом. Отец Леры недавно ушел из семьи к другой женщине, но постоянно возвращается обратно, чем делает жизнь близких невыносимой. Спасение от мрачной повседневности Лера находит в красивых снах и в друге-художнике, который работает могильщиком.

• ДУНАЙ — 12 ноября

Главная героиня Надя, отправившись в отпуск в Белград, влюбляется в местного парня Нешу. Эта встреча подталкивает ее принять спонтанное решение — бросить свою скучную работу в Москве ради любви и новой жизни в Белграде. Однако все может пойти не так как хочет Надя, привыкшая планировать все до мелочей. Героине предстоит столкнуться с реальностью, которая не соответствует ее ожиданиям.

• ДЕЛО — 19 ноября

Специалист по литературе Серебряного века профессор Давид Гурамович обвиняет мэра провинциального городка в краже крупной суммы, но сам становится фигурантом дела о растрате и отправляется под домашний арест. Все вокруг советуют ему как можно скорее пойти на мировую, но Давид упрямо решает идти до конца. Он вступает в борьбу за свои идеалы, свое имя, а порой и за существование.

• ГОРЯНКИ — 1 ноября

Фильм рассказывает о жизни нескольких женщин Северного Кавказа. В советское время женщин в регионе активно выводили из контекста традиционных ценностей, но развал СССР поставил множество вопросов перед обществом. В фильме показаны проблемы феминизма, столкновения национальных традиций и религии. Истории современных горянок развиваются на фоне величественной природы и самобытных кавказских обычаев.

• РАСТОРГУЕВ — 18 ноября

30 июля 2018 года документалист Александр Расторгуев был убит в Центрально-Африканской республике. Он оставил уникальный след в русском кино, но успел сделать гораздо меньше, чем мог бы. Фильм-портрет одного из самых ярких и свободных кинематографистов нашего времени; прямая речь и фрагменты фильмов, складывающиеся в единое высказывание о смысле искусства, родине и боли.

• ВИКИНГ ВИК — 19 ноября

Юноша по имени Вик, несмотря на свой небольшой рост, всегда мечтал отправиться в дальнее плавание, прямо как его отец – вождь могущественного клана викингов. И вот судьба дает Вику шанс проявить себя, когда его мать попадает в золотой плен бога Локи. Чтобы снять зловещие чары неопытному викингу предстоит отправиться в захватывающее и опасное путешествие к вратам города богов – самому Асгарду.

Короткий метр

• ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ — 7 ноября

Тихое, интеллигентное, с виду приятное семейство прожило свою жизнь ни хорошо, ни плохо. После смерти они были отправлены в Чистилище — промежуточное состояние душ. Здесь они обречены на бесконечное чаепитие за светской беседой и решением хозяйственных дел канцелярии Ада. Семья состоит из отца, матери, бабушки, дочки и сына. Каждый — со своим характером и своими представлениями о добре и зле. Чтобы пройти переаттестацию и определить свои души в Рай или в Ад, семье придется выполнить задание хитрого Люцифера: когда за их стол «случайно» попадут дела нераспределенных душ, как проявит себя каждый из них? Осудит? Помилует? А, может, вернет бумаги, которые ему не принадлежат?



• МОСКОВСКАЯ ГОРКА — 14 ноября (эксклюзивно на Start)

Редкие родители, только очень ответственные и любящие, гуляют зимой со своими детьми, многие с удовольствием передоверяют эти заботы няням, бабушкам и старшим детям. Но Ольга и Игорь не такие. Они честно занимаются с детьми на горке, играют, мерзнут, но исполняют долг. Хотя, честно говоря, им скучновато. И они волей-неволей начинают разглядывать друг друга, постепенно рисуя в голове каждый свой образ другого. Им уже очень хочется начать общаться, но воспитание, стереотипы и придуманная каждым история о визави мешает им сделать первый шаг. Их это уже печалит, ведь они очень понравились друг другу. Внезапно дети громко раскрывают семейные секреты. Оказывается, Игорь не папа, а брат, а Ольга не мама, а вообще бабушка. И оба они свободны.

• ЗАРНИЦА — 28 ноября

Оригинальный короткометражный фильм был снят в рамках проекта «Быстрый Старт». В московском кадетском корпусе, в классе, где парни и девушки учатся вместе, жизнь расписана по своду жестких правил, вопросы решаются силой, а выделяться из толпы не принято. В этот класс попадает 16-летняя Алиса, бойкая и талантливая девчонка. Она очень старается быть первой во всем, потому что ей кажется, что только так можно заслужить уважение сверстников и любовь одноклассника Андрея. Но в реальности все наоборот — ее успехи в учебе провоцируют травлю и со стороны учеников, и со стороны учительницы. Впереди у нее — самое сложное испытание, в котором ей надо выбрать: победа или любовь.

Коллекция Walter Presents

• «Наше время — сейчас», 2 сезон — 22 ноября

Семнадцатилетняя Лора и её друзья на пороге окончания школы. Им только предстоит узнать, каково быть взрослыми. Открывая для себя секс, любовь и дружбу, они то и дело делают выбор, не задумываясь о последствиях. К чему они точно не готовы, так это к смерти, столкновение с которой потрясает их мир и меняет его навсегда.

• «Грубое правосудие» — новые серии 2, 9, 16, 23 ноября

Бесстрашная и прямолинейная комиссар Лиз Мерхаут возглавляет отдел убийств полиции Антверпена. Она и ее команда идут на все, чтобы обеспечить правосудие, даже если это означает, что будут применены грубые методы.

• «Братья вне игры», 2 сезон — новые серии 3, 10, 17, 24 ноября

Два брата мечтают об одном — попасть в мир большого футбола. Одного из них ждет карьера в известном клубе, где секс, ложь и коррупция давно стали нормой. А другой встанет на путь саморазрушения и окажется по ту сторону закона. Выдержит ли некогда крепкая семья испытание славой и деньгами?

• «Оттенки греха», 2 сезон — 30 ноября

Криминальная драма о юристе и судебном адвокате Фридрихе Кронберге, который встречает в своей работе множество необычных людей, а также часто сталкивается с морально-этическими вопросами, помогая своим клиентам выигрывать дела.