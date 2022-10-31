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Start представил новинки библиотеки ноября 2022 года

Автор: БК

31 октября 2022

«Черная весна», новые эпизоды оригинальных проектов и зарубежные релизы

С 16 ноября — «Черная весна»
17-летний Мел и его друзья Киса, Хенк и Гена живут в небольшом приморском городке. Обычная жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов: с их помощью Мел решает отстоять честь своей лучшей подруги Анжелы, в которую с детства влюблен. Возродив старую и опасную традицию, подростки создают закрытый клуб «Черная весна», существующий, как им кажется, по законам справедливости и чести. Каждый новый поединок становится для них испытанием, в котором они все больше узнают себя, друзей и семейные тайны. В ролях: Глеб Калюжный, Артем Кошман, Валентин Анциферов, Анастасия Красовская, Никита Кологривый, Софья Донианц, Николай Фоменко, Ольга Цирсен, Мария Шашлова, Сергей Гилев, Олег Чугунов и другие.

3, 10, 17, 24 ноября — «Алиса не может ждать»
История о хрупкости взросления, страхе одиночества и важности родительского внимания и поддержки. Алиса –– подросток, и учителя устали вызывать в школу ее маму, а та не может понять, что происходит с ребенком. Алиса же узнала то, что от нее скрывали несколько лет: она скоро ослепнет. Еще немного — и наступит полная темнота. Чтобы успеть пожить по-настоящему, глупо тратить время на школу, решает Алиса. Лучше резко повзрослеть, заработать «легкие» деньги и уехать в красивый большой город. Но довольно скоро подростковые иллюзии разобьются о реальность, а мамина стратегия — делать вид, что все хорошо — ожидаемо приведет к противоположному результату. В ролях: Лиза Ищенко, Анна Михалкова, Таисия Вилкова, Степан Девонин, Михаил Трухин, Надежда Лумпова, Дмитрий Лысенков, Павел Ворожцов, Полина Цыганова

1, 8, 15, 22, 29 ноября — «Ева, рожай!»
Ева — талантливая преподавательница танцев. У нее есть все составляющие жизни свободной 38-летней женщины: любимая работа, регулярный любовник, квартира в ипотеку и безостановочные просьбы о помощи от родных. Казалось, так может продолжаться вечно. Но однажды Ева узнает, что «любовь всей ее жизни» женился и стал отцом. Эта новость заставляет ее изменить приоритеты, всерьез заняться личной жизнью и осознать… что она понятия не имеет, как и с кем строить «здоровые отношения». А когда твоя цель не просто найти любимого мужчину, но и создать с ним семью, возникает вопрос: чему верить — влечению, голове или сердцу? В ролях: Елена Подкаминская, Галина Польских, Алена Хмельницкая, Анатолий Белый, Дмитрий Чеботарев, Сергей Епишев, Елизавета Мартинес Карденас, Всеволод Болдин, Анастасия Микульчина, Полина Пахомова, Артем Ешкин, Павел Савинков, Наталья Ноздрина и другие.

3 ноября — фильм о фильме «Контейнер»
Каково звездам «Контейнера» было вернуться на съемочную площадку? Что оказалось самой большой трудностью для нового режиссера — автора сценария Алексея Ляпичева? Какие сложности подкидывали новорожденные актеры? И почему на роль антагониста Роберта выбрали именно Романа Васильева? Об этом и многом другом — в фильме о съемках второго сезона сериала «Контейнер». В ролях: Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Мария Фомина, Елизавета Шакира, Дмитрий Чеботарев, Маша Лобанова, Роман Васильев и другие.

С 3 ноября — ГОЛИАФ
Сюжет фильма разворачивается в вымышленном казахстанском поселке Каратас, который давно живет под властью криминального авторитета Пошаева (Данияр Алшинов). Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто идет против него. Так происходит с женой бедняка Арзу (Берик Айтжанов), которая трагически погибает, а сам Арзу оказывается под опекой Пошаева. Начальнику охраны (Дмитрий Чеботарев) велено присматривать за Арзу, но тот, кажется, слишком разбит горем, чтобы помышлять о мести. 

С 18 ноября — ЭТА БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ
Экранизация мирового бестселлера французского писателя Оливье Бурдо «В ожидании Божанглза» от режиссера Режиса Руансара. Камилла и Жорж — жизнерадостная и экстравагантная семейная пара. Они живут роскошно, но не по средствам, воспитывают сына и ручного журавля, вызывают восхищение и зависть в высшем свете. Каждый день они дают волю воображению, включая неуемную фантазию там, где жизнь выглядит слишком банальной. Но однажды Камилла перестает понимать, где кончается игра и все дальше уходит в мир грез. Жоржу придется пойти с Камиллой и в огонь, и в воду, храня верность их клятве, и постараться уберечь любимую от реального безумия.

С 24 ноября — СКОРО КОНЧИТСЯ ЛЕТО
Драма российско-казахстанского производства начинающего режиссера Яны Скопиной при участии Федора Бондарчука. Действие картины разворачивается летом 1990 года в казахском многонациональном дворе. Из окон звучит музыка перемен: хиты Виктора Цоя и группы «Аквариум». Шестнадцатилетний Баха, как и все подростки, пытается найти себя и мечтает о покорении мира. Он верит, что ему по плечу любые свершения, даже главная красавица двора, восемнадцатилетняя полька Берта, не сможет устоять перед его обаянием. Но девушка влюбляется в другого. Есть ли у несмышленого подростка шанс стать победителем?

С 4 ноября — ВИНСКИ И ПОРОШЕК-НЕВИДИМКА
Детское детективное фэнтези по бестселлеру финского писателя Аапели. Десятилетний Вински живет в небольшом городке, где процветает преступность: каждый день воры грабят чей-нибудь дом, а полиция не в силах навести порядок. Вински хочет помочь, но не знает как. Однажды он встречает таинственного аптекаря, который дает ему флакон с волшебным порошком, способным делать человека невидимым. Используя этот дар, Вински превращается в супергероя, который постарается избавить родной город от преступности.

С 11 ноября — ПОХИТИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 
Сказка по мотивам рассказа канадского музыканта и писателя Фреда Пеллерина. Однажды бабушка рассказывает своему внуку удивительную историю городка Сент-Эли-де-Какстони, в котором они живут. Много лет назад эти места посещала Смерть, но благодаря находчивости и изобретательности местных жителей, в числе которых была и она сама, встречи со Смертью удалось избежать. Пытаясь убедить своего внука в том, что Смерти больше не существует, она рассказывает ему об увлекательных приключениях своей юности и необыкновенных людях, населявших Сент-Эли-де-Какстони. Отныне Смерть будет появляться только в легендах и мифах, но так ли это на самом деле?

С 25 ноября — РУФУС: ХРОНИКИ ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЫ 
Скотт вместе со школьной подругой Эмили приезжает погостить в фамильный особняк к своей бабушке. В распоряжении подростков –– огромная территория поместья, но единственное место, куда доступ закрыт –– чердак. Нарушив запрет, Скотт и Эмили проникают в помещение и встречают там Руфуса –– говорящего зверька неопределенной породы. Среди людей Руфус ищет помощи: его родной мир находится на грани гибели и спасти его может только волшебник и книга заклинаний. Троица отправляется на поиски волшебника, даже не догадываясь о том, какие приключения и опасности ждут их на пути.

С 6 ноября — СОСЕДКА
Нерешительный студент Костя пытается завоевать сердце девушки, но та не отвечает взаимностью. Молодому парню решает помочь соседка. Она проверит его на прочность и поможет приготовить сюрприз. В ролях: Светлана Листова, Илья Васильев, Александр Обласов, Валерия Мищук, Наталья Худякова.

С 1 ноября — документальный проект ИСТОРИЯ ФИНАНСОВ РОССИИ 
Документальный 4-серийный проект о становлении российской финансовой системы от первого упоминания казны в 1328 году и формирования первого бюджета в 1908 до создания национальной платежной системы и разработки цифрового рубля. Зрители узнают, как бюджет, налоги, заимствования, введение и отмена золотого стандарта влияют на благосостояние народа, почему Россия выбрала именно такой путь развития в 90-е годы, можно ли было избежать «черного вторника» 1998 года и нужен ли был России Стабилизационный фонд. О том, как построена система финансов в современной России, расскажут Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина, Сергей Кириенко, Алексей Кудрин, Игорь Шувалов, Сергей Собянин, Герман Греф и другие.

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