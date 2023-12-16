Онлайн-кинотеатр Start рассказал о премьерах 2024 года

Сериальное продолжение «Последнего богатыря», новые сезоны «Папиных дочек», «Медиатора» и другое

Онлайн-кинотеатр Start рассказал о восьми новых проектах, которые появятся на сервисе в следующем году. Самым масштабным из них обещает стать продолжение франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, которое расскажет о двух дочерях главного героя серии в исполнении Виктора Хориняка. К актерскому составу «Последнего богатыря. Наследие» также присоединились Олег Чугунов, Виктор Сухоруков, Юлия Пересильд, Александра Урсуляк и многие другие.

Среди других новинок 2024-го – вторые сезоны сериалов «Папины дочки. Новые» и «Жить жизнь», третий сезон «Медиатора», спин-офф «Бывших» с Полиной Гагариной, комедийные проекты с Юрием Стояновым и Виктором Добронравовым и многое другое.

Только на Start

Смотрите в 2024 году:

«Последний богатырь. Наследие» (комедийное фэнтези, реж. Антон Маслов)

У Ивана, которому как раз исполнилось пятьдесят, две дочери: старшая, богатырка Марья, и младшая, начинающая колдунья Софья. Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву прошлого, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье – сразиться со злом в самом городе.

В ролях: Виктор Хориняк, Александра Урсуляк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Юлия Пересильд, Эвелина Мазурина, Арина Рожкова, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Владислав Ветров, Татьяна Догилева, Дмитрий Лысенков, Никита Кологривый и другие

«Престиж» (детектив, реж. Сергей Сенцов)

Поселок «Престиж» – место для избранных. Здесь живут чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой. Привычное существование поселка прерывает убийство няни семьи Филимоновых. Это заставляет соседей с подозрением смотреть друг на друга и задаться вопросом: так ли безупречны те, кому они доверяют самое дорогое – своих детей? В ходе расследования, которое начинает «королева местной полиции» Елизавета Егоровна, становится ясно, что свои тайны и мотивы для убийства есть абсолютно у каждого обитателя «Престижа».

В ролях: Ирина Розанова, Юлия Снигирь, Вера Кинчева, Любовь Толкалина, Анна Уколова, Настасья Самбурская, Илья Любимов, Аскар Ильясов, Никита Павленко, Азат Жумадил, Марина Доможирова, Глафира Глазунова, Илья Лыков и другие

«Папины дочки. Новые», 2-й сезон (семейная комедия, реж. Аскар Бисембин)

Во втором сезоне приключения неунывающей семейки во главе с Вениамином продолжаются. Спустя полгода Веник не теряет надежды найти сбежавшую Дашу и не без труда занимается воспитанием четырех дочерей: Лизы, Дианы, Арины и Сони. Проблем ему подкинут и тети девочек, и бабушка с дедушкой, и новые соседи.

В ролях: Филипп Бледный, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Дарья Мельникова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Татьяна Орлова, Ольга Волкова и другие

«Красные линии» (триллер, реж. Гамлет Дульян)

Дерзкая писательница и популярный коуч с миллионами подписчиков и таким же количеством проблем Елена Берн (тетя Лена) появляется в «Бывших» на пике успеха. Но что ей пришлось преодолеть с того момента, когда она решает бросить все и отправиться в Москву ради мечты? Издать роман и познакомиться со своим кумиром. Действие «Красных линий» развернется за три года до финала «Бывших» и раскроет секрет и цену стремительного взлета.

В ролях: Полина Гагарина, Илья Любимов, Александра Флоринская, Ростислав Бершауэр, Алексей Маклаков, Сергей Бредюк, Тина Стойилкович и другие

«Медиатор», 3-й сезон (психологический триллер, реж. Артем Аксененко)

В новом сезоне профессиональный переговорщик Андрей Павлов – резкий человек, инструментарием которого всегда были психологические провокации, – переосмысливает свои убеждения, оказавшись жертвой социальной травли. И пока Павлов пытается договориться с самим собой, за помощью к медиатору обращается следователь Женя. В городе пропадают люди, зверски убиты уже несколько девушек. Следы ведут к Степному Волку.

В ролях: Андрей Бурковский, Ирина Старшенбаум, Софья Лебедева, Владислав Ценев, Анна Каменкова, Елизавета Гончаренко, Кристина Корбут, Элизабет Дамскер, Павел Савинков, Наташа Швец, Алексей Гришин, Кристина Ра и другие

«Артист» (комедия, реж. Дмитрий Грибанов)

Вор-рецидивист по кличке Артист выходит из тюрьмы после третьего срока. Он решает завязать с криминальным прошлым, но для этого ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике в своем доме. К этому времени там живут невестка и внуки Артиста, и чтобы забрать свои воровские трофеи, ему приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.

В ролях: Юрий Стоянов, Юрий Ицков, Анна Глаубэ, Наталья Щукина, Антон Шаврин, Влад Воробей, Алексей Демидов, Александр Самойленко, Арина Севостьянова, Севастьян Бугаев и другие

«Инспектор Гаврилов» (комедия, реж. Кирилл Васильев)

В надежде начать новую жизнь рецидивист Саша Медный решается на последнее ограбление. Но все идет не по плану. Скрываясь от преследования на поезде до Владивостока, он присваивает себе имя и форму соседа по купе – майора Гаврилова. Так недавний мошенник становится блюстителем порядка – начальником полиции провинциального Усть-Шахтинска. Насаждая в городе свои порядки, Медный переворачивает обычный уклад российской глубинки.

В ролях: Виктор Добронравов, Екатерина Стулова, Наталья Земцова, Денис Власенко, Андрей Петелько, Омар Алибутаев, Алексей Демидов, Никита Дювбанов, Вадим Ракитин, Михаил Павлик и другие

«Многодетство» (семейная комедия, реж. Роман Самгин)

Семья Герасимовых большая и дружная. Архитектор Павел, отец пятерых детей, мечтает о шестом. Единственное, что мешает счастью, – теснота московской квартиры, в которой живут герои. Вдохновленный этой болью Павел разрабатывает жилой комплекс для многодетных семей. Идея ЖК «Ковчег» нравится девелоперу Льву Борисовичу, но только как способ привлечь внимание к проекту. Это ставит Павла перед сложной дилеммой: увеличить свою жилплощадь, обманув таких же, как он, бедолаг, либо пойти на конфликт с очень серьезным человеком. Семья понимает, что не способна на сделки с совестью, продает квартиру и уезжает из города. Они селятся в старом доме, где жили предки Павла, и решают своими руками построить свой «Ковчег». Этот выбор превращает жизнь семьи в настоящее приключение, открывает им силу большой дружной семьи и каждого ее члена в отдельности.

В ролях: Павел Савинков, Полина Лазарева, Нелли Уварова, Иван Бычков, Капитолина Соболь, Никита Родионов, Вера Чернявская, Матвей Шеремет, Эдгар Гизатуллин, Юрий Скулябин, Владимир Гостюхин, Александр Загоскин, Григорий Багров, Тарас Кузьмин, Александра Виноградова, Антон Батырев и другие.

Фото: кадр со съемок сериала «Последний богатырь. Наследие»