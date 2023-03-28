Start рассказал о премьерах апреля 

«Содержанки», «Жить жизнь», турецкие сериалы и фильмы, а также «Квартет И»

Главным апрельским релизом онлайн-кинотеатра Start станет сериал «Жить жизнь», шоураннером которого выступила Дарья Мороз, а режиссером — Артем Аксененко. Это сотая по счету оригинальная премьера сервиса, обладатель особой награды по итогам зрительского голосования на недавно прошедшем фестивале ORIGINAL+. Помимо этого, подписчиков ждут премьеры российских и зарубежных — в том числе, турецких — сериалов и картин. Часть апрельских новинок пока не получила даты выхода.

4 апреля — ПРОСТО ДРУЗЬЯ, комедия, Турция

Очаровательная карьеристка Эджэ и бездельник-ловелас Умут живут в доме с видом на Босфор. Элитная недвижимость принадлежит тете парня, и чтобы въехать туда, герои выдают себя за жениха и невесту, хотя их связывает только дружба. Состоятельная родственница намерена положить конец вранью. Она обещает подарить дом тому, кто первым вступит в брак. Соседи начинают ходить на свидания и даже не подозревают, что настоящая любовь намного ближе, чем кажется.

6 апреля — «Содержанки», финал сезона, драма, Россия

События разворачиваются спустя три года после окончания третьего сезона. «Белая вечеринка» на петербургском форуме собирает давних знакомых. Катя стала женой Чистякова и пробилась во власть, Карина вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения. Мила наслаждается свободной жизнью, Дарюс готовится к съемкам нового фильма... Приезжает на вечеринку и Лена Широкова. Как и все, она преследует здесь свои интересы. Томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей.

7 апреля — БЫТЬ, комедия, Россия

Перспективный рэпер и стример Илья побеждает в баттле, но ему не до веселья. Девушка сообщает о беременности, а отец, который полжизни провел в тюрьме, хочет познакомиться. Уставший и раздавленный, Илья вызывает такси. Но добраться до дома у него так и не получается — миллениал окунается в атмосферу Москвы 1993 года. Чтобы вернуться в настоящее, Илья должен помочь своим молодым родителям переиграть судьбу.

9 апреля — АВАКО, короткий метр, драма, Россия

2000-е. Ане исполнилось тринадцать. Она впервые остается дома одна под присмотром своего соседа-панка Арса, в которого давно влюблена. Пытаясь привлечь его внимание, Аня вынуждает Арса взять ее в свою молодежную компанию с загадочным названием «Авако».

13 апреля — Фильм о фильме: «Содержанки», новый сезон, Россия

Как второй режиссер предыдущих сезонов оказалась в основном режиссерском кресле? Почему пришлось заказывать специальную вилку для Дарьи Мороз? Зачем Сергей Горошко перед съемками набирал настоящие килограммы и почему Никита Ефремов, чтобы потолстеть, обошелся специальными силиконовыми накладками? Как готовился к откровенным сценам Дженгиз Джошкун? Чего (или кого) боялась Нелли Уварова? И с какими трудностями на площадках Санкт-Петербурга столкнулась столичная съемочная группа? Об этом и не только расскажет фильм о съемках нового сезона «Содержанок».

«Жить жизнь», драма, Россия

В центре новой истории от создателей «Содержанок» — 30-летняя Аня, образованная и яркая девушка. У нее состоявшаяся карьера и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала ее, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше. Она не спешит заводить новые отношения, а выстраивает свою жизнь свободно и независимо, пока не встречает нового избранника. Столкнувшись с осознанной манипуляцией с его стороны, Аня понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна.

24 апреля — «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», Россия

Встретившись субботним утром, чтобы выпить шампанского, друзья отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. О чем же на этот раз говорят мужчины? Конечно, о личном. Леша пытается понять, существует ли «женская дружба», Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, ловелас Слава вспоминает первую любовь (или это была не она?), а Саша размышляет о потере отца и умении жить и радоваться каждому новому дню. В 8 сериях зрители услышат еще больше фирменных квартетовских афоризмов, увидят новые трогательные повороты истории, а также Дмитрия Нагиева, Гарика Харламова, Максима Виторгана и других друзей «Квартета И».

В апреле также выйдут:

«Красивее, чем ты» — мелодрама, Турция

Оставив работу врача в провинции, Эсфун по настоянию матери переезжает в Стамбул, где для нее уже приготовлено место хирурга в элитном медицинском центре. Но оказывается, что на это место есть еще один претендент — известный на весь город пластический хирург Эмир, среди клиентов которого — самые привилегированные члены общества. С первых минут знакомства между молодыми людьми возникают профессиональные разногласия, но ради пациентов два специалиста с противоположным подходом должны будут объединить усилия. Вскоре конкуренты начинают понимать, что их противостояние перерастает в романтические чувства.

«Моя левая половинка» — драма, Турция. Новые серии в апреле

Серра учится на архитектора и подрабатывает горничной в роскошном отеле, чтобы обеспечивать больную мать. Главный красавец вуза, богатый бездельник Селим, обычно не замечает таких, как она. Все меняется, когда первокурсница случайно приезжает в университет на лимузине. Окружающие принимают Серру за дочь миллионеров и пытаются разгадать ее тайну. На пике неожиданной популярности студентка знакомится с мажором, и эта встреча навсегда меняет ее жизнь.

ГЛАВНАЯ РОЛЬ — драмеди, Испания, Аргентина

Тщеславный миллиардер задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий — книга Нобелевского лауреата, режиссер — модная и эксцентричная, в главных ролях — разбитной секс-символ, кумир миллионов и высоколобый драматический актер. Ждать шедевра или ждать беды? Вся изнанка шоу-бизнеса и остроумная сатира о звездах со звездами Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом.

НИНДЗЯ ПРОТИВ ПИРАТОВ — семейный, приключения, Нидерланды

Настоящий пиратский корабль швартуется на тихой улочке приморского провинциального городка Линдсборо. С этой минуты жизнь горожан переворачивается вверх дном: капитан Мушкетон и его юный сын Билли знают, как веселиться на полную катушку и быстро находят с местными общий язык. Однако, по следам пиратской семьи идет опасный головорез Кривой Корнелиус и все жители Линдсборо также оказываются под угрозой.

ПЛЯЖНАЯ ВЕЧЕРИНКА — драмеди, Нидерланды

Молодая девушка Анна отправляется в путешествие в Испанию. Ее цель — один из крупнейших клубов Льорет-де-Мар, в котором когда-то работала ее мать. Прибыв на место, Анна застает клуб в плачевном состоянии и решает во что бы то ни стало вернуть заведению былую славу.

ЧТО-ТО ПРО ЛЮБОВЬ — драмеди, Нидерланды

Влюбленная пара Иза и Рубен живут вместе. На первый взгляд в их отношениях все прекрасно, однако романтика давно уступила место рутине, а различия в интересах становятся все ощутимей. Иза все также видит в Рубине свою вторую половинку, но неожиданно судьба сводит ее с Мистером Совершенство...

Библиотеку Start также пополнят два российских анимационных сериала: «Дракошия», посвященный волшебным существам, обитателям заоблачной страны, которые обладают магией и сталкиваются с повседневными детскими неприятностями, справляясь с ними самыми волшебными способами; а также «Улетная доставка»: в фантастическом мире Шу необычным существам нужна помощь с доставкой посылок и далеко не всегда стандартных. В этом им помогает Улетная служба доставки: три тучки, китенок, вулканчик и летающая тарелка.

На сервисе уже доступен турецкий мелодраматический сериал «Мистер ошибка». Эзги всегда была романтичной натурой, и, по мнению подруг, именно из-за этого ей попадаются изменники и лгуны. Новый болезненный разрыв становится первым событием в череде несчастий. Героиня остается без жениха, дома и работы. В это непростое время судьба сводит ее с опытным ловеласом Озгюром. Он соглашается обучить девушку тонкостям общения с мужчинами. Но устоит ли Эзги перед очередным негодяем?

Также этой весной запланирована премьера сериала «За полчаса до весны», рассказывающего о жизни музыканта Владимира Мулявина, лидера ВИА «Песняры».