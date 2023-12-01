Новинки декабря в онлайн-кинотеатре Start

«Куплю актрису», второй сезон «Сестер» и финальные серии «Слова пацана»

Главная декабрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Start – сериал «Куплю актрису» о простом охраннике телецентра, влюбившемся в звезду. Главные роли в романтической комедии исполнили Анна Антонова и Николай Шрайбер.

Кроме того, зрителей стриминга ждет второй сезон комедии «Сестры», документальные проекты АРХИТЕКТОР. ИСТОРИЯ АЛЕКСЕЯ ГЕРМАНА И ЕГО ФИЛЬМОВ, «100 лет Динамо» и «Российский хоккей», а также финальные серии криминальной драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Только на Start

С 2 декабря:

«100 лет Динамо» (документальный, реж. Александр Ловянников)

В формате коротких выпусков звездные болельщики клуба расскажут о становлении «Динамо», важных периодах и событиях, победах, выдающихся спортсменах прошлого и современных героях.

С 9 декабря:

АРХИТЕКТОР. ИСТОРИЯ АЛЕКСЕЯ ГЕРМАНА И ЕГО ФИЛЬМОВ (документальный, реж. Наталья Гудович)

Как на протяжении 12 лет создавалась его главная работа ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ, которая окончательно смонтирована была уже после смерти режиссера, через что прошел Герман, стремясь закончить картину, и благодаря чему фильм все же нашел своего зрителя? В большом киноисследовании через уникальные и ранее неопубликованные кадры со съемок, через беседы с важными героями его жизни и сквозь призму последнего фильма — путь к ускользающему ответу на вопрос «В чем же был творческий метод Германа?».

«Российский хоккей» (документальный, автор и ведущая Юлия Бордовских)

Хоккей в России — не просто игра, это культурный тренд, выходящий за рамки спорта. В стране 45 профессиональных хоккейных клубов, почти у всех есть детская школа, академия или даже несколько. В 2021-м году в России было зарегистрировано 103 тысячи хоккеистов — это не только профессионалы, а все, кто играет в хоккей. Этим людям — игрокам и болельщикам, профессионалам и любителям, родителям и детям — посвящается сериал.

С 12 декабря:

«Сестры», 2-й сезон (комедия, реж. Илья Силаев)

Сестры Маша, Ира и Оля продолжают руководить автосервисом, доставшимся им в наследство от отца. Разруливая проблемы, которые бесконечно подбрасывает им коллектив автомехаников, девушки пытаются наладить личную жизнь. Ира поглощена романтическими отношениями с Ильей, когда в город внезапно возвращается его бывшая жена. Маша, расставшись с мужем, пытается найти себя и новую любовь, а Оле предстоит сделать выбор между Игорем и неожиданными чувствами к другому человеку.

С 22 декабря:

«Куплю актрису» (романтическая комедия, реж. Илья Силаев)

Бывший профессиональный пилот Григорий работает сутки через двое охранником в телецентре. День за днем перед Гришиными глазами мелькают слава и успех, а сам он после смены возвращается в комнату в общежитии. Среди всех звезд, которых он встречает и провожает, есть для него одна самая яркая — актриса сериала «Ангел в белом халате» Ирина Синицына. Вот только характер у «ангела с экрана» совсем не ангельский, и однажды из-за него она теряет все. Теперь с Ириной никто не хочет иметь дело, кроме верного поклонника. Воспользовавшись ситуацией, Григорий решает во что бы то ни стало покорить сердце звезды, и вскоре ему выпадает счастливый шанс познакомиться с ней немного ближе.

«Против всех», 2-й сезон (комедия, реж. Михаил Соловьев, Алексей Татаренко)

новые серии – 4, 11, 18, 25 декабря

Во втором сезоне Занозины продолжат бороться за дом деда Захара с застройщиком современного ЖК, чьи интересы теперь будет представлять безбашенная генеральская дочь Барбара. Ее методы борьбы агрессивны и жестоки, она готова пойти на все, чтобы снести дом Занозиных. Борьба продолжится и на любовном фронте: пока Василиса переживает исчезновение Германа, Витек не сдается и пытается занять место Германа не только в ее сердце, но и на работе.



«Бедные Абрамовичи» (семейная комедия, реж. Илья Фарфель)

новые серии – 5, 12 декабря, фильм о фильме – 19 декабря

В центре Москвы под одной крышей живут четыре поколения еврейской семьи. И хотя живут Абрамовичи совсем рядом с синагогой, от еврейских традиций, религии и самосознания все они, кроме старой Муси Львовны, очень далеки. Боря продает (и ест) свинину, тщетно пытаясь преуспеть в бизнесе, его сын Давид скрывает свое происхождение, а жена Алла даже не подозревает, как сильно она похожа на настоящую аидише-маму. Все меняется в один день, когда в Борю, убегающего от коллекторов, попадает молния. Придя в себя, он знакомится с духом предка – вредным стариком Хаимом. Когда-то Хаим совершил страшный грех и навлек на весь их род проклятие. Только Боре под силу снять его с семьи Абрамовичей, но для этого нужно освободить душу Хаима.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» (драма, реж. Жора Крыжовников)

новые серии – 7, 14, 21 декабря

По сюжету, перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты – понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом.

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С 1 декабря:

КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ (драма, реж. Светлана Самошина)

Четырнадцатилетняя Соня неожиданно узнает, что мать много лет врала ей о смерти отца, а ему запретила общаться с дочерьми. Не в силах простить такое предательство, она сбегает из дома. Мать и старшая сестра Саша находят Соню на их старой даче, куда уже много лет никто не приезжал. Три женщины вынуждены наконец-то проговорить все проблемы, обиды и страхи, которые так старательно годами замалчивались. Это дает начало долгому пути восстановления семейных связей.

«Секс. До и После» (драмеди, реж. Дарья Мороз)

новые серии – 1, 8, 15, 22, 29 декабря

Выступление модного комика Клима в баре «Лед» насмешит кого угодно — только не надменную красавицу Олесю. Но ему это даже нравится — как и то, что после стендапа она игнорирует все его попытки пригласить ее на свидание. Когда парень становится слишком настойчивым, девушка называет ему причину своего столь осторожного поведения с мужчинами: после аварии у нее лишь одна нога. Но комика это не пугает, он готов на самое дерзкое поведение — лишь бы добиться секса с ней…

«Заставь меня полюбить» (драма, реж. Хуан Пабло Бланко, Фабиан Коррес)

новые серии – 2, 9 декабря

Мир жесток к красоте, но в нем есть люди, призванные творить, а не уничтожать. Мастер гончарного дела Лусия мечтает развиваться в ремесле, вылечить отца и путешествовать по миру с парнем Альфредо. Но жизнь честной девушки рушится: любимый отдает ее в руки сладострастному и властному дону Эриберто, а расчетливый арендодатель разрывает договор, разрушая семейный бизнес. Испытания не ломают девушку, а лишь разжигают в ее пламенном сердце жажду справедливой мести. И этот огонь опалит всех.

«Зимородок», 2-й сезон (драма, реж. Бурджу Алптекин)

новые серии – 3, 10, 17, 24, 31 декабря

В первом сезоне избалованный наследник, повеса и бабник Ферит вынужден был обручиться со скромной девушкой из консервативной семьи Сейран. Но все же между молодыми людьми зародились настоящие чувства. Что же ждет зрителей хита в новом сезоне? Ферит выживет после нападения, но его правая рука может остаться на всю жизнь парализованной, а для ювелира это крах. Семья винит в произошедшем невестку Сейран, но девушка не собирается так просто сдаваться.

«Напарницы: Астрид и Рафаэлла», 4-й сезон (детектив, шоураннеры Лоран Буртен, Александр де Сеген)

новые серии – 4, 11, 18, 25 декабря

Астрид Нильсен обладает феноменальной памятью, а Рафаэлла Кост привыкла больше доверять своей интуиции. Объединив свои таланты, девушки расследуют самые сложные и загадочные преступления. Не менее динамичное продолжение обещает увлекательный детектив с тонким французским юмором на фоне прекрасных видов и в интерьерах квартир Парижа.

«Клюквенный щербет», 2-й сезон (мелодрама, реж. Кетджхе)

новые серии – 6, 13, 20, 27 декабря

Авария Омера и Кывылджим, а также осложнения беременности Доа ведут к необратимым последствиям для героев. Семья Фатиха во всем поддерживает сына и настраивает его против жены. Мать Доа Кывылджим чувствует, что счастье дочери разрушается, она забывает о своих проблемах и старается ей помочь.

С 8 декабря:

ПРИВЕТ, МАМА (драмеди, реж. Иля Малахова)

Кире 36 лет, она работает в колл-центре аэропорта Пулково и живет со своей младшей сестрой Верой и двумя племянницами от разных отцов. Несколько лет назад их мама, выгнавшая когда-то сестер из дома, пропала без вести. Кире пора признать смерть матери и двигаться дальше: получить свидетельство о смерти, вступить в наследство, разъехаться с сестрой и племянницами. Начать жить наконец-то своей жизнью. Но Кира не хочет ничего менять, она искренне любит «такую» семью, состоящую из сестер, и мечтает лишь о том, что исчезнувшая мать чудом вернется.

С 20 декабря:

«Короткий разговор» (короткометражная мелодрама, реж. Валерия Оксюта)

Непросто выстраивать отношения с Москвой, но еще сложнее ― с людьми. Иногда город дарит мимолетные, но неслучайные встречи. У здания ночного клуба знакомятся две пары. Одни готовятся к свадьбе, вторые пока просто наслаждаются друг другом. Молодежь решает провести время вместе. Шумный вечер плавно переходит в тихую ночь, и до рассвета каждому из героев нужно будет ответить на главный вопрос: с тем ли человеком он идет по жизни?

«Отпечатки» (короткометражная мелодрама, реж. Серафим Ореханов)

События происходят в 1953 году. Ева работает фоторедактором в газете — «вычищает» из фотохроники людей, арестованных НКВД. Граница между миром черно-белых фотографий и реальностью окончательно стирается в голове Евы, и она уже не понимает, удаляет ли она людей с картинок, которые попали под репрессии, или люди пропадают по причине ее манипуляций...

«Я.Бротский» (короткометражная драма, реж. Аша Шовган)

Молодой скрипач собирается в очередное кругосветное путешествие. Море, шикарный лайнер, экзотические уголки планеты — среди этого великолепия он зарабатывает себе на жизнь, развлекая почтенную публику. Однако накануне поездки парень по неосмотрительности теряет скрипку. Если в самое ближайшее время музыкант не найдет свой инструмент, не видать ему ни моря, ни экзотики, ни денег. Но, как правило, чего-то лишаясь, человек что-то и обретает.

С 28 декабря:

СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (комедийная мелодрама, реж. Сергей Ильин)

Робкий алтарник Матвей собирается пойти по стопам отца и деда, став священником. Но прежде чем возглавить приход нового храма, юноше нужно жениться. До венчания всего месяц, и герой приступает к поискам матушки. Все идет не по плану, когда в его жизнь врывается дерзкая художница Агата, максимально далекая от ортодоксального эталона жены священника. Послушает ли Матвей свое сердце или традиции и долг победят?

Фото: кадр из сериала «Куплю актрису»