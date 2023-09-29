Новинки октября в онлайн-кинотеатре Start

Второй сезон комедии «Против всех» и финальные серии популярных шоу

Главная октябрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Start – второй сезон комедии «Против всех» о новых приключениях деда Захара в исполнении Николая Добрынина и его непримиримой семьи.

Кроме того, зрителей стриминга ждут новые серии третьего сезона «Контейнера» и комедии «Бедные Абрамовичи», а также финальные эпизоды «Крутой перемены», новых «Папиных дочек», «АльфаРомео», «Новеньких» и многое другое.

Только на Start

С 16 октября

«Против всех», 2-й сезон (комедия, реж. Михаил Соловьев, Алексей Татаренко)

Во втором сезоне Занозины продолжат бороться за дом деда Захара с застройщиком современного ЖК, чьи интересы теперь будет представлять безбашенная генеральская дочь Барбара (Александра Ребенок). Ее методы борьбы агрессивны и жестоки, она готова пойти на все, чтобы снести дом Занозиных. Борьба продолжится и на любовном фронте: пока Василиса переживает исчезновение Германа, Витек не сдается и пытается занять место Германа не только в ее сердце, но и на работе.

«Бедные Абрамовичи» (семейная комедия, реж. Илья Фарфель)

новые серии – 3, 10, 17, 24, 31 октября

В центре Москвы под одной крышей живут четыре поколения еврейской семьи. И хотя живут Абрамовичи совсем рядом с синагогой, от еврейских традиций, религии и самосознания все они, кроме старой Муси Львовны, очень далеки. Боря продает (и ест) свинину, тщетно пытаясь преуспеть в бизнесе, его сын Давид скрывает свое происхождение, а жена Алла даже не подозревает, как сильно она похожа на настоящую аидише-маму. Все меняется в один день, когда в Борю, убегающего от коллекторов, попадает молния. Придя в себя, он знакомится с духом предка – вредным стариком Хаимом. Когда-то Хаим совершил страшный грех и навлек на весь их род проклятие. Только Боре под силу снять его с семьи Абрамовичей, но для этого нужно освободить душу Хаима.

«Папины дочки. Новые» (комедия, реж. Александр Жигалкин)

новые серии – 2, 3, 4, 5 октября

В продолжении «Папиных дочек» проклятие Васнецовых настигает Веника. В очередную годовщину свадьбы Даша сбегает из дома, оставляя мужу прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. Вениамину придется прожить опыт Васнецова-старшего и научиться быть для девочек одновременно мамой, папой и другом. А помогут ему в этом родственники и старые друзья семьи.

«Новенькие. Бунт против взрослых» (драма, реж. Оксана Барковская)

финальные серии – 5, 12 октября

Макс пошел в армию, бросив ради службы престижный вуз. Он делает предложение Соне, организует пышную свадьбу, но невеста почему-то совсем не счастлива. Девушка забирает маленького сына и уходит к своему другу Диме, который был рядом в трудное время, и их приятельская симпатия переросла во что-то большее. Однако герои не успевают разобраться, кто будет воспитывать малыша – ребенка похищают прямо с детской площадки. Соня уверена, что это сделал Макс. Чтобы найти сына, Соня и Макс возвращаются в маленький город Юровск, куда вновь ведут все следы.

«АльфаРомео» (драмеди, реж. Радик Рахимов)

финальные серии – 6, 13 октября , фильм о фильме – 20 октября

Фем-активистка Даша из провинциального Жигулевска мечтает реализовать свой просветительский проект и доказать важность феминизма в родном городе. Чтобы получить грант и осуществить желаемое, ей нужно стать популярной блогеркой. Даша решается переехать в Москву и начинает снимать сюжеты об исправлении токсичного «альфача» и бойца без правил Антона, которого встречает по дороге в поезде. Антон не готов к перевоспитанию и полностью уверен в своей правоте, но соглашается участвовать в эксперименте при одном условии.

«Дом Светофоровых» (образовательный ситком, реж. Ирина Гурьянова)

финальная серия – 7 октября

В продолжении проекта семью Светофоровых ждут перемены. Папа Семен становится начальником ДПС. Мама Светлана управляет своей кондитерской и всей большой семьей: у них с Семеном появилось неожиданное прибавление – двойняшки! Дедушка, настоящая легенда Госавтоинспекции, вместе с внуком Сенькой по-прежнему ведет интернет-блог о правилах дорожного движения. Вот только у Сеньки начался переходный возраст – ему очень хочется хулиганить и нарушать правила.

«Контейнер», 3-й сезон (драматический триллер, реж. Алексей Ляпичев)

новые серии – 5, 12, 19, 26 октября

Вадим, вернувший себе власть и статус, лишает суррогатную мать Сашу возможности видеться с ребенком. Саша считает сына родным и решается на унизительный для себя шаг – вновь переехать в дом к заказчику, чтобы хотя бы так видеться с малышом. Сможет ли Саша жить под полным контролем Вадима или же на этот раз у нее другой план?

«Крутая перемена» (драмеди, реж. Карен Оганесян)

финальные серии – 3, 10 октября

Андрей пошел наперекор семейной традиции и, бросив карьеру учителя, уехал в Москву. Бизнес прогорел, и теперь единственный способ поправить дела – продать провинциальный фамильный дом, в котором, по слухам, бывал сам Пушкин. Но есть проблема: для сделки нужно разрешение отца, а тот отбывает срок в колонии и винит в этом именно сына. Чтобы наладить отношения, Андрей идет на хитрость и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии. Но этого, кажется, мало, и в доказательство искренности намерений вернуться к преподаванию Андрей параллельно устраивается в обычную школу учителем литературы. Днем он прививает любовь к прекрасному подросткам, а вечером – заключенным. И не всегда понятно, в какой школе работать безопаснее.

Также на сервисе

«Зимородок», 2-й сезон (драма, реж. Бурджу Алптекин)

новые серии – 1, 8, 15, 22, 29 октября

В первом сезоне избалованный наследник, повеса и бабник Ферит вынужден был обручиться со скромной девушкой из консервативной семьи Сейран. Но все же между молодыми людьми зародились настоящие чувства. Что же ждет зрителей хита в новом сезоне? Ферит выживет после нападения, но его правая рука может остаться на всю жизнь парализованной, а для ювелира – это крах. Семья винит в произошедшем невестку Сейран, но девушка не собирается так просто сдаваться.

«Лихие, смелые, дерзкие» (драма, реж. Кеннет Карлстад)

новые серии – 2, 9, 16, 23 октября

Начало 2000-х, небольшой норвежский город Сарпсборг. Полиция борется с волной насилия и продажей запрещенных веществ среди подростков. Вспыльчивый семнадцатилетний Томми недавно получил травму, о карьере футболиста пришлось забыть. У него нет ни работы, ни планов, но встреча со старым приятелем Полом открывает новые горизонты. Парень попадает в мир грязных денег и опьяняющего азарта, где царят жестокие порядки.

3 октября

«Клюквенный щербет» (мелодрама, реж. Кетджхе)

финальные серии

Доа и Фатих сразу же влюбились друг в друга и вскоре стали молодоженами, не заботясь о том, что их семьи враждуют. Родители и близкие родственники обеих сторон, узнавшие о страстном романе, не хотят видеть их вместе. Влюбленной паре придется побороться за свое счастливое будущее, в которое молодые люди верят вопреки всем разногласиям предков.

С 4 октября

«Клюквенный щербет», 2-й сезон (мелодрама, реж. Кетджхе)

Авария Омера и Кывылджим и осложнения беременности Доа ведут к необратимым последствиям для героев. Семья Фатиха во всем поддерживает сына и настраивает его против жены. Мать Доа — Кывылджим чувствует, что счастье дочери разрушается, она забывает о своих проблемах и старается ей помочь.

С 27 октября

ПУТЕШЕСТВЕННИЦА ВО ВРЕМЕНИ (мелодрама, реж. Оливье Трейнер)

Париж, 2052 год. Джулия путешествует по своей жизни в поисках событий, изменивших ее судьбу. Порой это нечто значительное вроде национального музыкального конкурса, а иногда – такая мелочь, как забытый дома паспорт. Мелочь, которая спустя годы рушит всю карьеру и жизнь.

C 30 октября

«Напарницы: Астрид и Рафаэлла», 3-й сезон (детектив, шоураннеры Лоран Буртен, Александр де Сеген)

Астрид Нильсен обладает феноменальной памятью, а Рафаэлла Кост привыкла больше доверять своей интуиции. Объединив свои таланты, девушки расследуют самые сложные и загадочные преступления. Не менее динамичное продолжение обещает увлекательный детектив с тонким французским юмором на фоне прекрасных видов и в интерьерах квартир Парижа.

Фото: кадр из второго сезона сериала «Против всех»