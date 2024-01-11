Paramount готовит приквел «Звездного пути» Джей Джей Абрамса

Режиссером проекта выступит постановщик «Андора» Тоби Хэйнс

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ Джей Джей Абрамса обзаведется приквелом. Deadline сообщает, что Paramount наняла режиссера «Андора» Тоби Хэйнса для постановки пока еще безымянного фильма.

Сюжет грядущей ленты, сценарий которой напишет Сет Грэм-Смит (МРАЧНЫЕ ТЕНИ, ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН), держится в секрете, однако, по слухам, его действие будет разворачиваться за десятилетия до фильма 2009 года с Крисом Пайном и Закари Куинто. Продюсированием картины займется компания Абрамса Bad Robot.

Инсайдеры также подчеркивают, что заключительный четвертый фильм серии все еще находится в активной разработке.

Напомним, что ранее Патрик Стюарт заявил, что сериал «Звездный путь: Пикар» может получить полнометражное продолжение, однако Paramount пока воздерживается от каких-либо комментариев на этот счет.

Фото: кадр из фильма ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ