Отечественные дистрибьюторы и онлайн-платформы потратили $1,2 млн на южнокорейский контент

Отмечается, что сделка включает в себя 26 проектов

В начале марта в Казахстане прошла выставка World Content Market 2024, в которой приняли участие сразу несколько крупных корейских медиакомпаний. По информации «Коммерсанта», российские дистрибьюторы и онлайн-платформы приобрели у них 26 фильмов и сериалов – общая сумма сделок составила $1,2 млн (110 млн рублей).

Представитель государственного южнокорейского агентства креативного контента (КОССА) Ким Се Ву подтвердил данные цифры, однако не стал разглашать имена покупателей. По его словам, российские стриминговые платформы начали запрашивать у корейских компаний эксклюзивное право на локализацию на русском языке.

Подчеркивается, что южнокорейские проекты не слишком востребованы у массового пользователя в России, однако их цена крайне выгодна для сервисов – участники рынка отмечают, что общую стоимость совершенных сделок по 26 тайтлам можно приравнять к средней цене производства двух серий отечественных «ориджиналс».

Фото: кадр из сериала «Ее личная жизнь»