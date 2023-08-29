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Количество проектов на зарубежных стримингах выросло на 40% за два года

Автор: Илья Кувшинов

29 августа 2023

При этом 20% опрошенных не смогли найти в онлайн-кинотеатрах подходящие для себя картины

IndieWire приводит данные нового исследования от Nielsen и Gracenote, согласно которому количество фильмов и сериалов, доступных для просмотра на стриминговых сервисах в США, Канаде, Великобритании, Германии и Мексике, выросло на 40% за последние два года – с примерно 1,7 млн тайтлов до почти 2,4 млн.

Количество тайтлов на вещательном и кабельном телевидении также выросло почти вдвое, однако подавляющее большинство уникального контента (87%) все еще приходится на стриминги. 

В общей сложности количество наименований во всех системах доставки контента в июле 2021 года составляло 1,9 млн, в июне 2023-го – уже 2,7 млн. 

Стоит отметить, что подавляющее большинство всех тайтлов – это библиотечные проекты: рынок оригинального контента хоть и вырос, но пока не до такой степени.

Время, которое пользователи тратят на выбор контента для просмотра, также за последние годы заметно выросло – с 7 минут 24 секунд в марте 2019-го до 10 минут 30 секунд в минувшем июне.  

При этом, несмотря на постоянно увеличивающиеся каталоги, 20% опрошенных сообщили, что не смогли найти в онлайн-кинотеатрах подходящие для себя проекты и поэтому занялись чем-то другим вместо просмотра кино или сериалов.

Фото: Freepik

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