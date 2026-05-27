  • «Константинополь» и «Барсукот» вошли в программу Шанхайского телевизионного фестиваля

Автор: БК

27 мая 2026

Смотр пройдет в этом году с 22 по 26 июня

Организаторы 31-го Шанхайского телевизионного фестиваля (STVF) объявили программу грядущего смотра.

В числе претендентов на премию Magnolia Awards, которая ежегодно вручается в рамках мероприятия по результатам голосования жюри, оказались сразу несколько российских проектов: историческая драма «Константинополь» («Лучший зарубежный сериал») и анимация «Барсукот: Очень зверский детектив» («Лучший анимационный проект»).

Шанхайский телевизионный фестиваль пройдет в этом году с 22 по 26 июня.

Фото: кадр из сериала «Константинополь»

