«Константинополь» и «Барсукот» вошли в программу Шанхайского телевизионного фестиваля
Автор: БК
27 мая 2026
Смотр пройдет в этом году с 22 по 26 июня
Организаторы 31-го Шанхайского телевизионного фестиваля (STVF) объявили программу грядущего смотра.
В числе претендентов на премию Magnolia Awards, которая ежегодно вручается в рамках мероприятия по результатам голосования жюри, оказались сразу несколько российских проектов: историческая драма «Константинополь» («Лучший зарубежный сериал») и анимация «Барсукот: Очень зверский детектив» («Лучший анимационный проект»).
Шанхайский телевизионный фестиваль пройдет в этом году с 22 по 26 июня.
Фото: кадр из сериала «Константинополь»
