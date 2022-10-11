Арбитражный суд Москвы обязал Google выплатить «Газпром-Медиа» до 1 млрд рублей

Неустойка будет начисляться при отказе разблокировать YouTube-канал ТНТ

Арбитражный суд Москвы удовлетворил в полном объеме требования ООО «ГПМ Развлекательное телевидение" (ГПМ РТВ), являющегося частью холдинга «Газпром-Медиа», к корпорации Google по восстановлению доступа к каналу ТНТ на YouTube.

Суд обязал Google восстановить доступ к каналу и обеспечить на нем демонстрацию контента, а в случае неисполнения судебного решения — взыскать неустойку в пользу ГПМ РТВ. Размер выплаты составляет 100 000 рублей/день, еженедельно он будет увеличиваться вдвое при условии, что в течение 9 месяцев общий размер неустойки не превысит 1 млрд рублей, после чего ограничение на ее предел снимается. Неустойка начисляется до фактического исполнения решения суда.

В марте 2022 года YouTube без объяснения причин заблокировал официальные YouTube-каналы ТНТ и НТВ, создав технические проблемы с публикацией контента и с доступом пользователей к ним. ГПМ РТВ, управляющая компания ТНТ, и «Телекомпания НТВ» обратились в суд за защитой своих прав и с требованием выплатить неустойку.