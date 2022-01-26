На Суздальфесте впервые пройдут сразу два питчинга проектов

Приемы заявок закрываются в феврале

Впервые за всю историю существования Открытый российский анимационный фестиваль в Суздале, который состоится с 16 мо 21 мая, станет площадкой сразу для двух питчингов.

Совместный конкурс проектов традиционно проведут ОРФАК и киностудия «Союзмультфильм». Организаторы принимают к рассмотрению проекты авторских анимационных коротких метров без ограничения возрастной категории. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте фестиваля http://entryform.suzdalfest.ru/pitch2022 до 1 февраля 2022 года. Призеры по итогам защиты получат возможность в дальнейшем разработать проект совместно со специалистами киностудии «Союзмультфильм» и шанс реализовать их концепции на других студиях.

Еще один независимый питчинг детских анимационных сериалов и полнометражных мультфильмов проводится онлайн-кинотеатром IVI и командой мультсериала «Маша и Медведь». Заполнить заявку и узнать подробности можно на сайте https://pitch-kids.ivi.ru/ до 20 февраля 2022 года. Победитель сможет запустить свой проект в производство на IVI Originals.