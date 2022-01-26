top banner

На Суздальфесте впервые пройдут сразу два питчинга проектов

Автор: БК

26 января 2022

Приемы заявок закрываются в феврале

Впервые за всю историю существования Открытый российский анимационный фестиваль в Суздале, который состоится с 16 мо 21 мая, станет площадкой сразу для двух питчингов. 

Совместный конкурс проектов традиционно проведут ОРФАК и киностудия «Союзмультфильм». Организаторы принимают к рассмотрению проекты авторских анимационных коротких метров без ограничения возрастной категории. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте фестиваля http://entryform.suzdalfest.ru/pitch2022 до 1 февраля 2022 года. Призеры по итогам защиты получат возможность в дальнейшем разработать проект совместно со специалистами киностудии «Союзмультфильм» и шанс реализовать их концепции на других студиях.

Еще один независимый питчинг детских анимационных сериалов и полнометражных мультфильмов проводится онлайн-кинотеатром IVI и командой мультсериала «Маша и Медведь». Заполнить заявку и узнать подробности можно на сайте https://pitch-kids.ivi.ru/ до 20 февраля 2022 года. Победитель сможет запустить свой проект в производство на IVI Originals.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Бренд «Каро Премьер» прекратит существование
Подробнее
UPI Россия и «Марс Медиа» заключили стратегическое соглашение
Подробнее
Объявлены номинанты премии «Белый слон» по итогам 2021 года
Подробнее
Netflix отчитался об итогах работы в четвертом квартале 2021 года
Подробнее
Стал известен лонг-лист номинантов десятой премии АПКиТ
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 17 по 23 января
Подробнее
72-й Берлинский кинофестиваль объявил конкурсную программу
Подробнее
В Китае снимут ремейк фильма «Холоп»
Подробнее
В Екатеринбурге и области отменили QR-коды для посещения кинотеатров
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку отечественных фильмов в прокате
Подробнее
Предварительная касса четверга: «King's Man: Начало» продолжает лидировать
Подробнее
Видеосервис Megogo представил новогодний топ смотрения
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Ресторан по понятиям»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «King's Man: Начало» и «Аллея кошмаров» борются за лидерство
Подробнее
В Москве пройдут Дни документального кино Красноярского края
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Аллея кошмаров» опережает «Форму воды»
Подробнее
«Марс Медиа» и Александр Домогаров-мл. заключили эксклюзивное соглашение
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 января
Подробнее
Касса четверга: «King's Man: Начало» остается на первой строчке
Подробнее
В столице прошла премьера фильма «Мария. Спасти Москву»
Подробнее