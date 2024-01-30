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Звезда «Дома дракона» сыграет Супергерл в новой вселенной DC

Автор: Илья Кувшинов

30 января 2024

Информацию о назначении Милли Олкок уже подтвердил Джеймс Ганн

Джеймс Ганн и Питер Сафран определились с актрисой на роль Супергерл в новой вселенной по мотивам комиксов DC – Кару Зор-Эл сыграет австралийская актриса Милли Олкок. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ожидается, что до сольной картины персонаж появится в одном или двух проектах студии, однако пока неизвестно – станет ли им грядущий СУПЕРМЕН: НАСЛЕДИЕ, съемки которого начнутся этой весной. Сам Ганн уже подтвердил назначение девушки на роль в своих соцсетях.

«Милли – фантастически талантливая молодая актриса, и я невероятно рад, что она станет частью DCU. Да, я впервые увидел ее в «Доме дракона», но во время прослушиваний и экранных проб на роль Супергерл я был потрясен ее актерским диапазоном», – подчеркнул он.

В основе фильма СУПЕРГЕРЛ: ЖЕНЩИНА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ окажется одноименная серия комиксов Тома Кинга, поставившая себе цель переосмыслить персонажа. Над сценарием картины о кузине Супермена работает актриса и драматург Ана Ногейра. Инсайдеры полагают, что съемки фильма могут начаться уже этой осенью, если боссы смогут определиться с кандидатом на режиссерский пост.  

Фото: кадр из сериала «Дом дракона»

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