Кинокомикс DC о Супергерл нашел сценариста

Автором проекта выступит актриса и драматург Ана Ногейра

Джеймс Ганн и Питер Сафран продолжают разрабатывать новую линейку фильмов по мотивам комиксов DC. The Hollywood Reporter сообщает, что актриса и драматург Ана Ногейра напишет сценарий сольного фильма о кузине Супермена Каре Зор-Эл – СУПЕРГЕРЛ: ЖЕНЩИНА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ (Supergirl: Woman of Tomorrow).

Режиссера у проекта пока еще нет.

Стоит отметить, что ранее Ногейра уже сотрудничала со студией над фильмом о Супергерл, когда Warner Bros. разрабатывала его в качестве спин-оффа ФЛЭША – главную роль тогда должна была сыграть Саша Калле.

Проект свернули, когда Ганн и Сафран возглавили реорганизованное подразделение. Отмечается, что новая версия СУПЕРГЕРЛ будет основана на одноименной серии комиксов Тома Кинга, поставившей себе цель переосмыслить персонажа.

Фото: обложка комикса Supergirl: Woman of Tomorrow