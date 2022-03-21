Анимационный фестиваль в Суздале подвел итоги конкурса

Гран-при смотра получила картина «Синий лев»

XXVII Открытый российский фестиваль анимационного кино объявил призеров смотра. Всего в различных категориях было представлено 110 проектов.

Список победителей:

• Гран-при фестиваля – СИНИЙ ЛЕВ (реж. Зоя Трофимова)

• Специальный приз с формулировкой «за беспредметный разговор» фильму БЕСТИАРИЙ (реж. Андрей Бахурин, Светлана Разгуляева, Наталья Мирзоян, Евгений Фадеев, Игорь Мельников, Иван Максимов, Михаил Солошенко, Карина Погорелова, Екатерина Михеева)

• Специальный приз с формулировкой «за слёзы сквозь смех» фильму ГОРЮ! (реж. Антон Дьяков);

• Приз лучший профессиональный короткометражный фильм — ОГУРЦЫ (реж. Леонид Шмельков);

• Диплом в категории «лучший профессиональный короткометражный фильм» с формулировкой «за авторское прочтение» режиссеру Андрею Бахурину за фильм ЧУЖОЙ ХЛЕБ

• Диплом в категории «лучший профессиональный короткометражный фильм» с формулировкой «за ритм и страсть» фильму ДВЕ СЕСТРЫ (реж. Анна Буданова);

• Приз за лучший фильм для детей – ПОЧЕМУ У БЕЛОГО МЕДВЕДЯ НОС ЧЕРНЫЙ? (реж. Екатерина Митрофанова);

• Диплом в категории «лучший фильм для детей» с формулировкой «за виртуозную анимацию» фильму МАМИНА ПУГОВКА (реж. Анна Крицкая);

• Диплом в категории «лучший фильм для детей» с формулировкой «за детский взгляд» фильму КУДА УХОДЯТ ПАПЫ (реж. Алина Хабарова);

• Приз за лучший дебютный фильм – НЕ ДЛЯ МЕНЯ (реж. Иван Бондаренко);

• Приз за лучший студенческий фильм — МАМА И ЖИВОТНЫЕ (реж. Юлия Задарко);

• Диплом в категории «лучший студенческий фильм» с формулировкой «за поэзию в камне» фильму У НЕБА НЕТ КРАЯ (реж. группа авторов (руководители – Юрий Богуславский, Василий Чирков, Илья Юдович);

• Диплом в категории «лучший студенческий фильм» с формулировкой «за единство формы и содержания» фильму ПОДРУЖКИ (реж. Наталья Абрамова);

• Диплом в категории «лучший студенческий фильм» с формулировкой «за искрометность» фильму ИСКРА (реж. Валентина Набиулина);

• Диплом в категории «лучший студенческий фильм» с формулировкой «за безупречный вкус» фильму МАРМЕЛАД (реж. Анна Любимцева).

• Приз за лучший полнометражный фильм — КОЩЕЙ. НАЧАЛО (реж. Андрей Колпин);

• Диплом в категории «лучший полнометражный фильм» с формулировкой «за оригинальное музыкальное решение» фильму ЗВЕЗДЫ СЕДЬМОГО НЕБА (реж. Елена Турова);

• Приз за лучший сериал — «Дело вещей птицы Гамаюн» из цикла «Приключения Пети и Волка» (реж. Наталья Мирзоян);

• Диплом в категории «лучший сериал» с формулировкой «за свежий взгляд на вечную проблему» фильму «Отцы и дети» из цикла «Капризка» (реж. Наиль Мубинов);

• Приз за лучшую работу в прикладной анимации — ЛЕВАЙС (реж. Макс Куликов);

• Диплом в категории «лучшая работа в прикладной анимации» с формулировкой «за супер-человеческий костюм нашего супергероя» фильму FEELS (реж. Кирилл Блюменкранц).

• Приз прорыв им. Александра Татарского — Антон Дьяков за фильм ГОРЮ!;

• Призом Оргкомитета фестиваля «Приз Славы» (им. Вячеслава Маясова) награждена Алиса Бирюкова.

• Приз кинокритики и кинопрессы — фильм БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ ДЕНЬ (реж. Василий Чирков)

• Приз «Фортуна» — фильм ДА БАК (реж. Саша Свирский)

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