Суздальский анимационный питчинг объявил список участников

Презентации пройдут в рамках смотра «Суздальфест»

Питчинг «Суздальфеста» и «Союзмультфильма» представил участников отбора. В этом году на рассмотрение принимались проекты авторских анимационных коротких метров без ограничения по возрасту. Отбор работ проводился на равных для всех условиях вне зависимости от профессионального опыта и образования. «Суздальфест» пройдет с 16 по 21 марта.

Всего было прислано 98 проектов. Из них 23 фильма ориентированы на зрителей любого возраста, 57 проектов адресованы детям и подросткам и 18 картин предназначены для взрослой аудитории. В результате отобраны восемь проектов:

ANIMETRO (режиссер и художник Наталья Грофпель, сценарист Олег Козырев)

DARK SIGHT (режиссер, сценарист и художник Александра Домнина)

ЛОДОЧНИК (режиссер, сценарист и художник Данил Стрижов)

МАМЫ (режиссер, сценарист и художник Анна Исакова)

МЕТРО УРОДОВ (режиссер, сценарист и художник Маргарита Углева)

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОВОЖАЛ ПОЕЗДА (режиссер, сценарист и художник Андрей Ткачев; продюсер Илья Кузнецов)

ЭТАЖ (режиссер, сценарист и художник Александра Васильева)

Я ТАМ БЫЛА. НУ, В ТОМ ДВОРЕ… (режиссер, сценарист и художник Яна Есипович; сценарист Михаил Покрасс; продюсеры Михаил Покрасс и Мария Тарамаева)

Авторы данных фильмов приедут в Суздаль для очной защиты своих идей перед гостями, участникам фестиваля и жюри. Победитель питчинга получит возможность дальнейшей разработки своей задумки с привлечением анимационных специалистов в стенах студии и шанс реализовать свой проект.

В отборочную комиссию питчинга вошли: режиссер анимационного кино Алексей Алексеев; режиссер и художник анимационного кино Дмитрий Наумов: продюсер анимационного кино Ольга Печенкова; режиссер, художник, педагог Оксана Черкасова; режиссер, сценарист Денис Чернов и киновед, продюсер анимационного кино, куратор питчинга Алена Сычева.