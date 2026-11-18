Принадлежавшие ему 25% компании перешли гендиректору Павлу Сарычеву

Продюсер Дмитрий Табарчук выбыл из состава участников Black Box Production (ООО «Блэк Бокс Продакшн»). Принадлежавшие ему 25% компании перешли Павлу Сарычеву, который с 2017 года занимает пост генерального директора. Запись о Сарычеве как новом участнике внесена в ЕГРЮЛ 11 ноября, следует из выписки ФНС.

Ранее состав совладельцев покинул и Константин Маньковский, которому принадлежало 75% компании. 18 сентября его доля перешла в собственность самого Black Box Production. Таким образом, по состоянию на 18 ноября Сарычеву принадлежат 25% продакшена, а оставшиеся 75% находятся во владении самого юридического лица.

По закону компания может временно владеть собственной долей, но не дольше года. За это время она должна передать ее другим участникам или продать. Если этого не произойдет, долю придется погасить, а уставный капитал компании – уменьшить на соответствующую сумму.

Фото: Анна Темерина