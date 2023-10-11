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Концертный фильм Тейлор Свифт идет на рекорд

Автор: Илья Кувшинов

11 октября 2023

The Eras Tour станет самым кассовым фильмом-концертом за всю историю американского проката

Кинотеатральная версия концерта Тейлор Свифт идет на рекорд. По информации The Hollywood Reporter, TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR заработает на старте по миру примерно $150-200 млн.

Аналитики прогнозируют, что в Северной Америке лента соберет за свой первый выходной в районе $100-125 млн и около $50-75 млн в международном прокате. Эстимейты дистрибьютора чуть более скромные: AMC Theatres рассчитывает на $150 млн по миру (из них $100 млн – в США).

Ожидается, что THE ERAS TOUR легко станет самым кассовым фильмом-концертом за всю историю американского проката. Лента Свифт сможет также похвастаться одним из лучших стартов этого года, несмотря на продолжительность картины в 2 часа 48 минут.

На данный момент самым успешным концертным фильмом в США является ДЖАСТИН БИБЕР: НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА», заработавший там в 2011 году $73 млн без учета инфляции. Сборы ленты по миру составили $99 млн. В мировом прокате рекордсменом остается документальный фильм-концерт МАЙКЛ ДЖЕКСОН: ВОТ И ВСЕ, посвященный репетициям несостоявшегося возвращения поп-короля на сцену. В 2009 году картина освоила по миру $261,2 млн, из них $72,1 млн – в Штатах.

Картина стартует в более чем 8500 кинотеатрах по миру с 13 октября.

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