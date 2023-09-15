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Предпродажи фильма-концерта Тейлор Свифт перевалили за $65 млн

Автор: Илья Кувшинов

15 сентября 2023

До выхода музыкальной ленты в прокат остается чуть меньше месяца

Тейлор Свифт идет на кассовые рекорды. Deadline сообщает, что предпродажи концертного фильма певицы TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR в трех крупных американских кинотеатральных сетях – AMC, Regal and Cinemark, а также канадской Cineplex и мексиканской Cinépolis, в общей сложности, перевалили за $65 млн.

Подобный результат за месяц до выхода картины (13 октября) превышает показатели по предпродажам недавних супергеройских лет в США и Канаде – например, ДОКТОРА СТРЭНДЖА: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ ($60 млн) и БЭТМЕНА ($42 млн) – причем, это данные незадолго до релиза. THE ERAS TOUR пока еще отстает от рекордных предпродаж ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, который за день до выхода заработал $120 млн.

Представители кинотеатров утверждают, что не удивятся, если фильм соберет $100 млн за первый уикенд. Но даже если результат окажется меньше, то это все равно выдающиеся показатели для концертной ленты. Напомним, что лидером среди подобных фильмов все еще является ДЖАСТИН БИБЕР: НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКОГДА, заработавший в 2009 году $73 млн за все время американского проката.  

Ограниченный прокат картины Свифт начнется с превью-показов 12 октября и продлится четыре выходных подряд (плюс, один вторник – 31 октября, в день Хэллоуина).

Лента также получила временное соглашение от Гильдии актеров США (SAG-AFTRA), что означает – певица может заниматься промо-кампанией. По слухам, Свифт планирует появиться в нескольких кинотеатрах в первый уикенд и принять участие в сессиях «вопрос-ответ». Стоит отметить, что сейчас у Тейлор перерыв в концертном графике до 9 ноября, и вряд ли это просто совпадение.

Фото: кадр из фильма TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR

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