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Тейлор Свифт стала человеком года по версии журнала Time

Автор: Илья Кувшинов

6 декабря 2023

Издание отметило ее кассовые достижения за 2023 год

Журнал Time назвал человеком года певицу Тейлор Свифт.

Издание отметило, что в 2023 году обладательница премии «Грэмми» не только переиздала свои прошлые альбомы в перезаписанном виде и прокатилась по миру с туром The Eras Tour, который заработал рекордные $906 млн, но и выпустила успешный концертный фильм TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR.

Напомним, что лента стала самым кассовым фильмом-концертом в США, заработав там $178,9 млн и побив прошлого рекордсмена – фильм ДЖАСТИН БИБЕР: НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА» ($73 млн в 2011 году без учета инфляции). В общей сложности THE ERAS TOUR смог освоить в мировом прокате $249,6 млн.

Свифт уже не первый раз становится человеком года – в 2017 году поп-звезда попала на обложку издания в числе группы активистов, которые выступили против сексуализированного насилия.

В шорт-листе издания на 2023 год также фигурировали бастующие голливудские сценаристы и актеры, исполнительный директор OpenAI Сэм Олтмен, президент России Владимир Путин, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, король Карл III и даже кукла Барби.

Фото: Time

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