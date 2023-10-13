Американские подростки стали меньше смотреть Netflix
Лидером среди тинейджеров до 16 лет оказался YouTube
Согласно новому исследованию от инвестиционного банка Piper Sandler, американские подростки больше предпочитают смотреть видео на YouTube, чем на Netflix. В опросе, который был проведен в сентябре, приняло участие более 9 тыс тинейджеров до 16 лет. Об этом сообщает CNBC.
Утверждается, что подростки тратят 29,1% своего ежедневного времени просмотра видео на YouTube. Этот показатель увеличился с момента прошлого весеннего опроса почти на 1%. Популярность Netflix, в свою очередь, упала более чем на 2% – до показателя в 28,7%.
На третьем месте оказался Hulu с долей в примерно 7%. Аналитики также отметили, что Prime Video и Disney+ улучшили свои показатели по сравнению с весенними данными.
Стоит отметить, что исследование Piper Sandler не относит TikTok к видеосервисам – в отчете китайская платформа сравнивается с социальными сетями вроде Instagram* и Snapchat.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
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