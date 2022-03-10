Рынок российских онлайн-кинотеатров увеличился на 41% по итогам 2021 года

Соответствующее исследование опубликовала компания TelecomDaily

Суммарная выручка легальных видеосервисов в России по итогам 2021 года составила 54,962 млрд рублей., что на 41% больше результата 2020-го (39,024 млрд рублей). Итоговый показатель оказался выше ранее прогнозируемых 25-30% за весь 2021 год, сообщает аналитическая компания TelecomDaily.

Так, с 2019 по 2020 год рост выручки составил 56%, с 2018 по 2019 — 52%. При этом за второе полугодие минувшего года рост рынка ускорился — по итогам первого полугодия общая выручка составила 21,919 млрд рублей, а во втором — более 33 млрд рублей.

Также платная модель увеличила долю в суммарной выручке: сейчас она достигает 82%, годом ранее — 78%, а в 2019-м была на уровне 69%.

По объему годовой выручки лидирует IVI — его доля составила 20,5% против 22,5% в 2020-м. Также «Кинопоиск» увеличил выручку до 16,5% (в конце 2020-го — 9%). У Okko за исследуемый период доля составила 11,4% (в 2020-м — 14,7%). Следом идут видеосервис Wink c 9,7% (в 2020 году — 7,3%) и Netflix, который продолжил наращивать выручку, — его доля по итогам 2021 года составила 8,9% (в 2020-м — 8,3%). При этом показатели YouTube уменьшились с 9% в 2020-м до 7,3% в минувшем году.

Максимальный прирост выручки показал «Кинопоиск» — 157%, следом идет Kion со 128% (его доля на рынке составляет 0,8%). Также в пятерку лидеров вошли Wink (86%), Start (85%) и Netflix (50%).

Аналитики прогнозируют, что в 2022 году рост рынка составит не более 25%.