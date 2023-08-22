Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представляет трейлер мистического триллера «Телекинез»
Автор: БК
22 августа 2023
Релиз в кинотеатрах намечен на 7 сентября
Москва, 1977 год. В режиме полной секретности ученые исследуют паранормальные явления. Профессор-физик, специалист по телекинезу и гипнозу, сталкивается с необъяснимой силой, в существование которой невозможно поверить. Вскоре его дочь Анна обнаруживает у себя смертельно опасный дар.
Главные роли в картине исполнили Владислав Абашин, Николай Добрынин, Ольга Погодина, Алевтина Майер и Евгений Коряковский.
Трейлер доступен по ссылке.
Фото: постер фильма ТЕЛЕКИНЕЗ
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