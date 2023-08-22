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Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представляет трейлер мистического триллера «Телекинез»

Автор: БК

22 августа 2023

Релиз в кинотеатрах намечен на 7 сентября

Москва, 1977 год. В режиме полной секретности ученые исследуют паранормальные явления. Профессор-физик, специалист по телекинезу и гипнозу, сталкивается с необъяснимой силой, в существование которой невозможно поверить. Вскоре его дочь Анна обнаруживает у себя смертельно опасный дар.

Главные роли в картине исполнили Владислав Абашин, Николай Добрынин, Ольга Погодина, Алевтина Майер и Евгений Коряковский.

Трейлер доступен по ссылке.

Фото: постер фильма ТЕЛЕКИНЕЗ

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