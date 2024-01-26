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Warner Bros. перевыпустит «Довод» Кристофера Нолана в формате IMAX 70-мм

Автор: Илья Кувшинов

26 января 2024

Инсайдеры называют подобное решение желанием наладить отношения с режиссером

ДОВОД Кристофера Нолана вернется на действительно большие экраны. По сообщению Variety, фантастическая лента будет перевыпущена для показа в IMAX – причем, как в цифровом варианте, так и с 70-мм пленки.

Старт ограниченного недельного проката в США и на части международных территорий намечен на 23 февраля, а помимо самого фильма зрители также увидят эксклюзивные фрагменты из грядущей картины Дени Вильнева ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Инсайдеры полагают, что подобное решение связано с желанием Warner Bros. наладить отношения с режиссером, который не только остался недоволен кассовыми результатами ДОВОДА в пандемийный год ($365,3 млн по миру), но и публично высказался против решения студии выпустить все свои проекты 2021-го одновременно и в кинотеатрах, и на сервисе HBO Max. Именно поэтому Нолан делал байопик ОППЕНГЕЙМЕР для Universal.

Тем не менее, сам режиссер недавно заявил, что решил все разногласия с Warner Bros. и планирует работать со студией в будущем.

Стоит также отметить, что Нолан считает показы с 70-мм пленки предпочтительным форматом для просмотра своих последних работ. Так, например, подобные сеансы ОППЕНГЕЙМЕРА всего в 30 IMAX-залах по миру принесли $17 млн менее чем за месяц проката.

Фото: кадр из фильма ДОВОД

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