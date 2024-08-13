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Джеймс Кэмерон работает над новым «Терминатором»

Автор: Илья Кувшинов

13 августа 2024

Режиссер пока не раскрывает детали потенциальной картины

Джеймс Кэмерон дал интервью The Hollywood Reporter в рамках промо-тура документального сериала National Geographic «Исследователи океана», в котором вскользь обмолвился о том, что работает над новым проектом во вселенной ТЕРМИНАТОРА.

Тем не менее, режиссер хранит молчание и не раскрывает детали потенциальной картины. «Это совершенно секретный проект. Не хочется посылать потенциально опасного робота в прошлое, если вы расскажете кому-нибудь об этом. Даже задним числом», – пошутил он.

Стоит отметить, что это не уже первый раз, когда Кэмерон намекает на нового ТЕРМИНАТОРА. В 2022 году постановщик заявил, что если бы он снимал новый фильм франшизы, то ему было бы интереснее поговорить об искусственном интеллекте, чем о «роботах, которые сходят с ума».

Помимо этого, год спустя режиссер сообщил на конвенции Dell Technologies World, что работает над сценарием будущего фильма, однако хочет посмотреть, как будет развиваться искусственный интеллект, прежде чем приступать к съемкам.

Фото: кадр со съемок фильма «Т2 3-D: Битва сквозь время»

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