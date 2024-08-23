Таиланд выразил готовность сотрудничать с Россией в области кинематографа

Об этом заявил тайский режиссер Чалемчатри Юкон

Тайский режиссер Чалемчатри Юкон, возглавляющий подкомитет по развитию кинематографа Национального комитета по вопросам стратегии применения мягкой силы, рассказал ТАСС, что видит перспективу в потенциальном сотрудничестве с Россией.

«Таиланд абсолютно открыт для России. Несколько месяцев назад мы даже провели фестиваль российского кино в Таиланде, который был очень успешным. В дальнейшем мы хотели бы более тесно взаимодействовать с Россией после показа здесь российских кинолент, которые мы считаем интересными», – подчеркнул он.

Он также отметил, что у Таиланда есть много преимуществ в виде живописных локаций, и все вместе это создает большие возможности для взаимодействия двух стран.

В период с февраля по апрель 2024 года в Таиланде в рамках «Дней московского кино» было показано сразу несколько российских картин – ВЫЗОВ Клима Шипенко, СЕРДЦЕ ПАРМЫ Антона Мегердичева, ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ Глеба Орлова, КОНЕК-ГОРБУНОК Олега Погодина и ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ Дмитрия Константинова.

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