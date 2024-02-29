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Съемки четырех байопиков об участниках The Beatles начнутся в следующем году

Автор: Илья Кувшинов

29 февраля 2024

Об этом рассказал генеральный директор Sony Pictures Entertainment Том Ротман

Стали известны детали амбициозного байопика Сэма Мендеса об участниках The Beatles – ими поделился генеральный директор Sony Pictures Entertainment Том Ротман в разговоре с The Hollywood Reporter.

Несмотря на то, что у проекта пока нет сценария, студия рассчитывает приступить к съемкам всех четырех картин в середине 2025 года в Великобритании. Также у Sony пока нет представления о возможном бюджете, но Ротман предполагает, что это будет дорогая история, для которой просто необходим кинотеатральный прокат. «Смелость идеи должна соответствовать смелости стратегии выпуска. Аналогов этому проекту еще не было, поэтому его нельзя сравнивать с традиционными релизами», – заявил он.

Предварительно выход всех четырех картин о членах «ливерпульской четверки» запланирован на 2027 год, однако точные даты станут известны ближе к релизу.

Фото: кадр из фильма THE BEATLES: ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ

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