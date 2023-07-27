Кинофестиваль в Торонто откроет фильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?»

Впервые TIFF стартует с анимации

Анимационная лента режиссера Хаяо Миядзаки КАК ПОЖИВАЕТЕ? студии Ghibli выбран в качестве фильма открытия Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF) в этом году.

До этого несколько проектов студии Ghibli, в том числе ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ, УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ и ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ, уже показывались на TIFF. Тем не менее, это будет первый раз, когда фестиваль откроет японский фильм и анимационная лента.

Рисованная драма КАК ПОЖИВАЕТЕ? была создана соучредителем Studio Ghibli Хаяо Миядзаки и стала его первым полнометражным фильмом после картины ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ, которая была номинирована на премию «Оскар» в 2013 году.

«Для нас большая честь открывать 48-й Международный кинофестиваль в Торонто работой одного из величайших художников кинематографии. Новый фильм Хаяо Миядзаки, уже признанный шедевром в Японии, начинается как простая история любви и превращается в потрясающую игру воображения. Я с нетерпением жду, когда наши зрители сами откроют для себя его тайны, но я могу обещать исключительный, ни с чем не сравнимый опыт», — сказал генеральный директор TIFF Кэмерон Бейли.

Последняя работа Миядзаки ранее вышла в японский прокат и за 10 дней собрала около $25 млн. КАК ПОЖИВАЕТЕ? выйдет и в России, точная дата пока неизвестна.

Фото: постер фильма КАК ПОЖИВАЕТЕ?