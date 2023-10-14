«Хозяин» Юрия Быкова вошел в программу кинофестиваля в Женеве
Автор: Илья Кувшинов
14 октября 2023
Смотр пройдет с 3 по 12 ноября
Мировая премьера политического триллера Юрия Быкова ХОЗЯИН состоится в рамках Международного кинофестиваля в Женеве (GIFF). Об этом сообщается на официальном сайте смотра.
В центре повествования картины – мужчина, который во время несчастного случая спасает жизнь высокопоставленного сотрудника службы безопасности, после чего его жизнь кардинально меняется. Сам режиссер ранее заявлял, что центральная тема фильма – противостояние человека и системы.
Главные роли в ХОЗЯИНЕ исполнили Артем Быстров, Олег Фомин и Клавдия Коршунова.
29-й международный кинофестиваль в Женеве в этом году состоится с 3 по 12 ноября.
Фото: кадр из фильма ХОЗЯИН
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