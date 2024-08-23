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Средняя цена билета в российских кинотеатрах в начале августа превысила 400 рублей

Автор: Илья Кувшинов

23 августа 2024

На этой же неделе во многим кинотеатрах стартовал пиратский «Дэдпул и Росомаха»

Согласно данным ЕАИС, в первую неделю августа средняя цена билета на кинотеатральный сеанс в России превысила 400 рублей.

Пик пришелся на прокатную неделю с 1 по 7 августа – в данный период покупка одного билета обошлась в среднем в 401,8 рубля. Стоит отметить, что на этой же неделе многие кинотеатры начали демонстрировать кинокомикс ДЭДПУЛ И РОСОМАХА в рамках предсеансового обслуживания.

В середине августа (с 8-го по 14-е) средняя цена снизилась до 384,9 рублей за билет, а на прошлой неделе упала до 365,4 рублей.

По статистике БК, средняя цена билета на киносеанс в июле 2024 года составляла 347,6 рублей, а за первое полугодие – 355,7 рублей.

Фото: Freepik

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