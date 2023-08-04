Вручение TIFF Tribute Awards состоится 10 сентября в рамках киносмотра

Оскароносные кинематографисты Педро Альмодовар и Спайк Ли получат почетные награды кинофестиваля в Торонто этого года. По сообщению Deadline, вручение TIFF Tribute Awards состоится 10 сентября в отеле Fairmont Royal York Hotel.



Альмодовару достанется премия Джеффа Сколла в Impact Media, которой отмечают творческих людей, чьи работы оказали большое влияние на общество. В прошлом ее обладателями становились режиссер-документалист Аланис Обомсавин, режиссер Мира Наир и певица Баффи Сент-Мари.



Ли, в свою очередь, будет удостоен режиссерской премии имени Роджера Эберта, названной в честь покойного кинокритика – в прошлом кинофестиваль уже отмечал ей Сэма Мендеса, Дени Вильнева, Тайку Вайтити и Хлою Чжао.



Почетные награды TIFF Tribute Awards впервые были вручены в Торонто в 2019 году. Киносмотр этого года пройдет с 7 по 17 сентября.

Фото: кадр со съемок фильма КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ