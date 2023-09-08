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Новая картина Хаяо Миядзаки не станет его последней

Автор: Илья Кувшинов

8 сентября 2023

Об этом на фестивале в Торонто сообщил вице-президент студии Ghibli Кихи Нишиока

В четверг, 7 сентября, Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) открылся новой лентой Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА, первым анимационным фильмом мастера за десять лет.

Ранее утверждалось, что лента станет финальной работой в карьере 82-летнего режиссера, однако, похоже, это не так – на премьере в Торонто вице-президент студии Ghibli Кихи Нишиока заявил, что у Миядзаки уже есть идеи для следующего проекта, поэтому МАЛЬЧИК И ПТИЦА точно не его последний фильм.

Сам постановщик отсутствовал на церемонии открытия смотра, однако вступительное слово перед показом взял большой поклонник его творчества Гильермо дель Торо. «Мы живем в такое же время, когда Моцарт сочинял симфонии, а Ван Гог писал картины. Потому что Миядзаки-сан – мастер такого же уровня», – заявил он со сцены.

Прокатчиком анимационной ленты МАЛЬЧИК И ПТИЦА в России является компания «Русский репортаж», которая планирует выпустить фильм на экраны в ноябре.

Фото: кадр из мультфильма МАЛЬЧИК И ПТИЦА

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