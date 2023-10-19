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Более 60 отечественных проектов представят на международном кинорынке TIFFCOM в Токио

Автор: БК

19 октября 2023

Это первое масштабное офлайн-участие в одном из крупнейших азиатских рынков контента

Российские компании примут участие в международном кинорынке TIFFCOM, который пройдет c 25 по 27 октября в рамках 36-го Токийского международного кинофестиваля. Ожидается, что на мероприятии будут представлены более 60 отечественных проектов разных жанров, среди которых художественные фильмы, сериалы, документальное кино и анимация.

Это первое масштабное офлайн-участие в одном из крупнейших азиатских рынков контента – тринадцать компаний будут представлены на объединенном стенде Russian Content Worldwide, организованном РОСКИНО.

В число проектов, которые будут показаны международным дистрибьюторам, вошли как релизы 2023 года (ВЫЗОВ, ЧЕБУРАШКА, ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА, КЕНТАВР, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ и многое другое), так и грядущие релизы 2024-го – экранизация повести Кира Булычева СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, приключенческий детектив КРАСНЫЙ ШЕЛК и комедия ВАСИЛИЙ.

Также отмечается, что почти треть заявленных проектов российских компаний составляют анимационные фильмы и сериалы.

В прошлом году РОСКИНО организовало для отечественных компаний онлайн-участие в рынке, по итогам которого был заключен ряд сделок. Теперь же участники рассчитывают на более тесное взаимодействие и успешные переговоры с учетом офлайн-формата мероприятия.

Напомним, что на Токийском международном кинофестивале, в рамках которого проходит TIFFCOM, также состоится мировая премьера военной драмы ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего. Лента участвует в основном конкурсе смотра.

Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

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