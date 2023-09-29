О крушении глубоководного аппарата «Титан» снимут фильм

Производством проекта займется компания MindRiot Entertainment

Компания MindRiot Entertainment займется разработкой художественного фильма о трагедии с глубоководным аппаратом «Титан». Об этом сообщает Deadline.

Над сценарием картины SALVAGED работают Джастин МакГрегор и основатель MindRiot Джонатан Кизи, а сопродюсером проекта выступит И. Брайан Доббинс (ПОТЕМНЕЛО, «Черноватый»).

Утверждается, что фильм будет охватывать события до, во время и после трагедии. MindRiot Entertainment также готовит документальный сериал, посвященный июньским событиям.

Напомним, что «Титан» пропал без вести после очередного погружения к обломкам лайнера «Титаник», затонувшего в 1912 году. На борту глубоководного аппарата находились пять человек, включая трех туристов.

Фото: Wikipedia