Ролик телеканала ТНТ4 победил на премии Golden Trailer Awards 2023

Из российских номинантов работа «Кинолето» стала единственным лауреатом

Ролик российского телеканала ТНТ4 стал лауреатом премии в области маркетинга кинопродукции Golden Trailer Awards, которая ежегодно вручается в США.

Трейлер канала одержал победу в номинации «Лучший иностранный промо-ролик на ТВ». В нем смонтированы фрагменты нескольких фильмов: ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ, ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС, ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА, ИЛЛЮЗИОНИСТ и других. «В этой номинации ТНТ4 обошел Netflix и Paramount», — отметили в пресс-службе ТНТ.

Из российских проектов на премию был также номинирован фильм Клима Шипенко «Вызов» и телеканал «Пятница», однако трейлер ТНТ4 стал единственным лауреатом из РФ. Среди других победителей Golden Trailer Awards этого года — Warner Bros, Walt Disney Studios, Universal Pictures, Apple TV+, HBO. Полный список победителей публикует Deadline.