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Открылся 36-й Токийский международный кинофестиваль

Автор: Илья Кувшинов

23 октября 2023

«Воздух» Алексея Германа-младшего участвует в основном конкурсе смотра

23 октября в Токио стартовал 36-й международный кинофестиваль. Фильмом открытия стала новая работа Вима Вендерса ПРЕКРАСНЫЕ ДНИ. Сам постановщик также возглавил жюри смотра этого года.

Церемония открытия началась с дани памяти композитору Рюити Сакамото, которого не стало в марте этого года – струнный оркестр исполнил часть его музыки из ПОСЛЕДНЕГО ИМПЕРАТОРА Бернардо Бертолуччи.

Почетная награда за вклад в кинематограф была вручена режиссеру Чжану Имоу.

За главный приз фестиваля в основном конкурсе этого года будут бороться 14 картин. В их числе – ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего. Среди внеконкурсных гала-показов смотра – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ Йоргоса Лантимоса, МЫ ВСЕМ ЧУЖИЕ Андрю Хэя и ИЗГОНЯЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ Дэвида Гордона Грина.

Глава фестиваля Хироясу Андо заявил, что количество фильмов, которые будут показаны в рамках фестиваля в этом году, увеличилось на 25% по сравнению с 2022-м. Он также добавил, что смотр примет около 2000 иностранных гостей.

36-й Токийский международный кинофестиваль продлится до 1 ноября. Фильм закрытия – ГОДЗИЛЛА: МИНУС ОДИН Такаси Ямадзаки.

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