Шерлок Холмс и Маргарита стали самыми популярными героями экранизаций в России
В списке лидеров также доктор Преображенский, Остап Бендер, Воланд и Антон Городецкий
Онлайн-кинотеатр Start и книжный сервис Литрес провели совместный опрос, чтобы выяснить – образы каких литературных героев лучше всего переданы в отечественном кинематографе.
Пальму первенства среди героев советских экранизаций одержал Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова из цикла теледетективов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» – его выделило 58% опрошенных. 54% отдали свои голоса за Филиппа Преображенского, главного героя фильма СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ, сыгранного Евгением Евстигнеевым. На третьем месте с результатом в 53% расположился великий комбинатор Остап Бендер из 12 СТУЛЬЕВ Леонида Гайдая в исполнении Арчила Гомиашвили.
Сам топ-10 выглядит таким образом:
- Шерлок Холмс (Василий Ливанов, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»)
- Филипп Преображенский (Евгений Евстигнеев, СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ)
- Остап Бендер (Арчил Гомиашвили, 12 СТУЛЬЕВ)
- Доктор Ватсон (Виталий Соломин, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»)
- Д’Артаньян (Михаил Боярский, «Д’Артаньян и три мушкетера)
- Лариса Огудалова (Лариса Гузеева, ЖЕСТОКИЙ РОМАНС)
- Алиса Селезнева (Наталья Мурашкевич, «Гостья из будущего»)
- Иван Грозный (Юрий Яковлев, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ)
- Барон Мюнхгаузен (Олег Янковский, ТОТ САМЫЙ МЮНХАУЗЕН)
- Андрей Болконский (Вячеслав Тихонов, «Война и мир»)
Первые два места среди наиболее удачно экранизированных персонажей в российских адаптациях книг заняли герои сериала «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко – Маргарита в исполнении Анны Ковальчук (44%) и профессор Воланд, которого сыграл Олег Басилашвили (43%). Бронза досталась главному герою НОЧНОГО ДОЗОРА Антону Городецкому (42%), сыгранному Константином Хабенским.
- Маргарита (Анна Ковальчук, «Мастер и Маргарита»)
- Профессор Воланд (Олег Басилашвили, «Мастер и Маргарита»)
- Антон Городецкий (Константин Хабенский, НОЧНОЙ ДОЗОР)
- Тарас Бульба (Богдан Ступка, ТАРАС БУЛЬБА)
- Григорий Мелехов (Евгений Ткачук, «Тихий Дон»)
- Максим Андреев (Данила Козловский, ДУХLESS)
- Аксинья Астахова (Полина Чернышова, «Тихий Дон»)
- Виктор Служкин (Константин Хабенский, ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ)
- Зулейха (Чулпан Хаматова, «Зулейха открывает глаза»)
- Саша Савельев (Александр Дробитько, ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ)
По итогам опроса выяснилось, что 56% ценят в персонажах киноадаптаций «детали, которые позволяют узнать что-то новое», 50% проголосовали за «точное совпадение с первоисточником», а 39% испытывают удовольствие от «оригинального режиссерского взгляда и возможности по-новому взглянуть на центральное действующее лицо».
«Бюллетень кинопрокатчика» ранее также провел собственное исследование на тему экранизаций книг в России, чтобы разобраться, как такие проекты уже проявляют себя на рынке. Так, например, в 2022 году из 256 российских фильмов 13 были экранизациями, а их совокупные сборы достигли 1,7 млрд рублей, в основном благодаря результатам СЕРДЦА ПАРМЫ. Доля фильмов по книгам в общем бокс-офисе составила 7,4% и 14% от сборов российского кино.
Мы ожидаем, что со временем доля экранизаций в российском прокате совершенно точно будет расти, поскольку за киноадаптацию книг взялись крупнейшие студии. В течение ближайшего года на большие экраны должен выйти ряд фильмов по мотивам популярных детских сказок и книг: ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ Александра Войтинского по русским народным сказкам, экранизация фантастической повести Кира Булычева СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД Александра Андрющенко и ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ Ильи Учителя по мотивам сказок и советского мультфильма.
Фото: кадр из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»