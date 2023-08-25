Шерлок Холмс и Маргарита стали самыми популярными героями экранизаций в России

В списке лидеров также доктор Преображенский, Остап Бендер, Воланд и Антон Городецкий

Онлайн-кинотеатр Start и книжный сервис Литрес провели совместный опрос, чтобы выяснить – образы каких литературных героев лучше всего переданы в отечественном кинематографе.

Пальму первенства среди героев советских экранизаций одержал Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова из цикла теледетективов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» – его выделило 58% опрошенных. 54% отдали свои голоса за Филиппа Преображенского, главного героя фильма СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ, сыгранного Евгением Евстигнеевым. На третьем месте с результатом в 53% расположился великий комбинатор Остап Бендер из 12 СТУЛЬЕВ Леонида Гайдая в исполнении Арчила Гомиашвили.

Сам топ-10 выглядит таким образом:

Шерлок Холмс (Василий Ливанов, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона») Филипп Преображенский (Евгений Евстигнеев, СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ) Остап Бендер (Арчил Гомиашвили, 12 СТУЛЬЕВ) Доктор Ватсон (Виталий Соломин, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона») Д’Артаньян (Михаил Боярский, «Д’Артаньян и три мушкетера) Лариса Огудалова (Лариса Гузеева, ЖЕСТОКИЙ РОМАНС) Алиса Селезнева (Наталья Мурашкевич, «Гостья из будущего») Иван Грозный (Юрий Яковлев, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ) Барон Мюнхгаузен (Олег Янковский, ТОТ САМЫЙ МЮНХАУЗЕН) Андрей Болконский (Вячеслав Тихонов, «Война и мир»)

Первые два места среди наиболее удачно экранизированных персонажей в российских адаптациях книг заняли герои сериала «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко – Маргарита в исполнении Анны Ковальчук (44%) и профессор Воланд, которого сыграл Олег Басилашвили (43%). Бронза досталась главному герою НОЧНОГО ДОЗОРА Антону Городецкому (42%), сыгранному Константином Хабенским.

Маргарита (Анна Ковальчук, «Мастер и Маргарита») Профессор Воланд (Олег Басилашвили, «Мастер и Маргарита») Антон Городецкий (Константин Хабенский, НОЧНОЙ ДОЗОР) Тарас Бульба (Богдан Ступка, ТАРАС БУЛЬБА) Григорий Мелехов (Евгений Ткачук, «Тихий Дон») Максим Андреев (Данила Козловский, ДУХLESS) Аксинья Астахова (Полина Чернышова, «Тихий Дон») Виктор Служкин (Константин Хабенский, ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ) Зулейха (Чулпан Хаматова, «Зулейха открывает глаза») Саша Савельев (Александр Дробитько, ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ)

По итогам опроса выяснилось, что 56% ценят в персонажах киноадаптаций «детали, которые позволяют узнать что-то новое», 50% проголосовали за «точное совпадение с первоисточником», а 39% испытывают удовольствие от «оригинального режиссерского взгляда и возможности по-новому взглянуть на центральное действующее лицо».

«Бюллетень кинопрокатчика» ранее также провел собственное исследование на тему экранизаций книг в России, чтобы разобраться, как такие проекты уже проявляют себя на рынке. Так, например, в 2022 году из 256 российских фильмов 13 были экранизациями, а их совокупные сборы достигли 1,7 млрд рублей, в основном благодаря результатам СЕРДЦА ПАРМЫ. Доля фильмов по книгам в общем бокс-офисе составила 7,4% и 14% от сборов российского кино.

Мы ожидаем, что со временем доля экранизаций в российском прокате совершенно точно будет расти, поскольку за киноадаптацию книг взялись крупнейшие студии. В течение ближайшего года на большие экраны должен выйти ряд фильмов по мотивам популярных детских сказок и книг: ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ Александра Войтинского по русским народным сказкам, экранизация фантастической повести Кира Булычева СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД Александра Андрющенко и ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ Ильи Учителя по мотивам сказок и советского мультфильма.

Фото: кадр из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»