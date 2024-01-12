top banner

Paramount приступила к работе над «Топ Ганом 3»

Автор: Илья Кувшинов

12 января 2024

Ожидается, что картина станет следующим проектом для Тома Круза после «Миссии: Невыполнима 8»

Несмотря на то, что Том Круз ранее на этой неделе заключил стратегическое соглашение с Warner Bros., актер все еще продолжит сотрудничать с Paramount – по сообщению Deadline, студия приступила к работе над триквелом ТОП ГАНА.

Инсайдеры утверждают, что соавтор ТОП ГАНА: МЭВЕРИК Эрен Крюгер в данный момент пишет сценарий грядущей ленты. Ожидается, что главные роли в проекте вновь исполнят Майлз Теллер, Глен Пауэлл и сам Круз, а в продюсерском кресле окажутся Джерри Брукхаймер и Дэвид Элиссон.

Пока неизвестно, кто выступит режиссером третьего фильма – по слухам, постановщик ТОП ГАНА: МЭВЕРИК Джозеф Косински размышляет над тем, хочет ли он занять кресло постановщика или же просто остаться в числе продюсеров проекта.

Сейчас Круз занят на съемках МИССИИ: НЕВЫПОЛНИМА 8, и, по информации источников, его следующей картиной после шпионского боевика станет именно ТОП ГАН 3.

Напомним, что ТОП ГАН: МЭВЕРИК стал самым кассовым фильмом в карьере звезды, заработав $1,49 млрд в мировом прокате. Лента также получила премию «Оскар» в категории «Лучший звук» и была номинирована в шести категориях, включая «Лучший фильм»

Фото: кадр из фильма ТОП ГАН: МЭВЕРИК

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
«Холоп 2» заработал два миллиарда в российском прокате
Подробнее
«Бременские музыканты» заработали два миллиарда в российском прокате
Подробнее
Ведущий «Золотого глобуса» ответил на критику в свой адрес
Подробнее
ЕАИС подвела итоги кинопроката за период с 1 по 8 января 2024 года
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Турбозавры. Год Дракона» уступают «Зимним приключениям»
Подробнее
Касса России: «Холоп 2» возглавил прокат
Подробнее
«Суперпозиция» с Павлом Табаковым получила награду на фестивале Hollywood Series в США
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 11–14 января 2024 года
Подробнее
Официальная касса России: лидером первого уикенда в 2024 году стал «Холоп 2»
Подробнее
Рейтинг трансляции «Золотого глобуса» вырос на 50%
Подробнее
Уэс Андерсон приступит к съемкам нового фильма этой весной
Подробнее
«Союзмультфильм» обратился в СК России из-за международных прав на «Чебурашку»
Подробнее
Том Круз заключил стратегическое соглашение с Warner Bros.
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11–14 января
Подробнее