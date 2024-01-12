Paramount приступила к работе над «Топ Ганом 3»

Ожидается, что картина станет следующим проектом для Тома Круза после «Миссии: Невыполнима 8»

Несмотря на то, что Том Круз ранее на этой неделе заключил стратегическое соглашение с Warner Bros., актер все еще продолжит сотрудничать с Paramount – по сообщению Deadline, студия приступила к работе над триквелом ТОП ГАНА.

Инсайдеры утверждают, что соавтор ТОП ГАНА: МЭВЕРИК Эрен Крюгер в данный момент пишет сценарий грядущей ленты. Ожидается, что главные роли в проекте вновь исполнят Майлз Теллер, Глен Пауэлл и сам Круз, а в продюсерском кресле окажутся Джерри Брукхаймер и Дэвид Элиссон.

Пока неизвестно, кто выступит режиссером третьего фильма – по слухам, постановщик ТОП ГАНА: МЭВЕРИК Джозеф Косински размышляет над тем, хочет ли он занять кресло постановщика или же просто остаться в числе продюсеров проекта.

Сейчас Круз занят на съемках МИССИИ: НЕВЫПОЛНИМА 8, и, по информации источников, его следующей картиной после шпионского боевика станет именно ТОП ГАН 3.

Напомним, что ТОП ГАН: МЭВЕРИК стал самым кассовым фильмом в карьере звезды, заработав $1,49 млрд в мировом прокате. Лента также получила премию «Оскар» в категории «Лучший звук» и была номинирована в шести категориях, включая «Лучший фильм»

Фото: кадр из фильма ТОП ГАН: МЭВЕРИК