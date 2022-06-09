«Топ Ган: Мэверик» показал самый слабый старт среди фильмов с Томом Крузом в СНГ за семь лет

Сборы оказались в несколько раз меньше, чем у двух последних частей франшизы «Миссия невыполнима»

По данным компании Comscore, боевик ТОП ГАН: МЭВЕРИК за два первых уикенда заработал в СНГ 0,845 млн и 8,709 млн рублей, что суммарно составляет порядка 9,555 млн рублей.

Для сравнения: другой боевик с Томом Крузом в главной роли, фильм МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ, выходивший в прокат в 2018 году, в премьерный уикенд в СНГ заработал 19,088 млн рублей, а МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ в 2015 году с учетом превью на старте освоила 23,180 млн. В 2017 году в кинотеатрах также вышел приключенческий боевик МУМИЯ, заработавший 44,666 млн рублей в СНГ. Таким образом, новый проект с Томом Крузом в главной роли показывает на старте худший результат среди всех релизов с участием актера за семь лет.

Примечательно, что в мировом прокате новый ТОП ГАН обновил рекорды по сборам фильмов с Томом Крузом в главной роли: в домашнем прокате боевик заработал $126 млн в премьерный уикенд, а международные сборы на старте составили порядка $124 млн.

В мае российский прокатчик фильма, компания «Централ Партнершип», убрал из графика релизов ТОП ГАН: МЭВЕРИК. Российский прокат боевика был запланирован на 26 мая. Еще в марте компания Paramount, которая является правообладателем боевика, заявила о приостановке выпуска своих фильмов в России.