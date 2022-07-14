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«Тор: Любовь и гром» заработал в первый уикенд в СНГ на треть меньше предыдущей части

Автор: БК

14 июля 2022

Релиз также не смог превзойти стартовые сборы «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия»

По данным БК, кинокомикс ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ по итогам премьерного уикенда собрал в кинотеатрах СНГ 82,821 млн рублей. Этот результат оказался на 33% меньше кассы проекта ТОР: РАГНАРЁК, который в 2017 году за первые выходные заработал 122,711 млн с учетом превью.

Кроме того, недавний релиз киновселенной Marvel ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ в премьерный уикенд в СНГ собрал на 14% больше новинки с Крисом Хемсвортом и Натали Портман в главных ролях — 94,068 млн рублей.

В марте этого года компании Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount объявили о приостановке проката своих фильмов в России. Disney также временно остановил выпуск своих релизов на территории СНГ. В апреле БК сообщал, что фильмы компании вернутся в кинотеатры СНГ. Прокатчиком релизов мейджора в Казахстане и ряде других постсоветских стран выступает казахстанская компания «Меломан».

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