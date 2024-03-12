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Суд отклонил иск Яны Трояновой* о снятии с нее статуса иноагента

Автор: Илья Кувшинов

12 марта 2024

Мосгорсуд, в свою очередь, оставил в реестре Максима Галкина* и Семена Слепакова*

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск актрисы Яны Трояновой* к Министерству юстиции РФ с просьбой снять с нее статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Троянова* была признана иноагентом в ноябре прошлого года.

Помимо этого, Мосгорсуд признал законным отказ районного суда исключить Максима Галкина* и Семена Слепакова* из реестра, куда они были внесены в сентябре 2022-го и апреле 2023-го соответственно. Оба артиста обжаловали это решение в Замоскворецком суде, который отклонил их иски к ведомству.

* Внесены Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: кадр из сериала «Ольга»

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