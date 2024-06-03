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РОСКИНО покажет российское кино в Туркменистане

Автор: БК

3 июня 2024

Фестиваль состоится в Ашхабаде с 3 по 5 июня

В Ашхабаде открывается «Фестиваль российского кино», организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Фонда кино и Посольства Российской Федерации в Туркменистане.

В числе картин, которые будут бесплатно показаны в кинотеатре «Беркарар» – сказка ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, мелодрама Я ДЕЛАЮ ШАГ, а также мультфильмы ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ и РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА.

«Отношения с Туркменистаном выходят на новый уровень, что подтверждает ряд недавних встреч. Осенью этого года планируются Дни культуры России в Туркменистане: наш Фестиваль российского кино станет важным мероприятием в преддверии этого масштабного события. Уверена, что кинопоказы будут способствовать дальнейшему развитию кинематографических связей между нашими странами: в сферах кинообразования, продвижения национальных фильмов, совместных проектов», – отмечает министр культуры России Ольга Любимова.

РОСКИНО проводит фестиваль в Туркменистане ежегодно с 2022 года. Показы российских фильмов пользуются большой популярностью – в прошлом году средний процент посещаемости показов в Ашхабаде составил 111%.

Нынешний «Фестиваль российского кино» пройдет до 5 июня.

Фото: кадр из фильма РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА

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