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Популярность турецких сериалов в России спровоцировала всплеск пиратства

Автор: Илья Кувшинов

7 августа 2023

В реестр интернет-ресурсов было внесено почти 2,7 млн страниц с нелегальными копиями турецких шоу

Онлайн-кинотеатры вступили в активную борьбу с пиратами – на этот раз за турецкий контент. По сообщению «Ведомостей», в реестр интернет-ресурсов, созданный в рамках антипиратского меморандума, было внесено почти 2,7 млн веб-страниц с нелегальными копиями турецких сериалов – и это только за период с января по июнь этого года.

 

Медиа-коммуникационный союз (МКС) отметил, что подобный показатель в 3,2 раза превышает данные за первое полугодие 2022 года и сразу в 27 раз – за январь-июнь 2021-го. При этом общее количество пиратских ссылок по всему контенту в реестре снизилось с конца первого полугодия 2022 года на 26,5% до 19,7 млн страниц.

 

Рост числа заблокированных ссылок на пиратские ресурсы связан с растущей волной популярности турецких сериалов в России. Так, по статистике Mediascope, за последний год (с января 2022-го по январь 2023-го) информацию о них через поисковые запросы на мобильных устройствах искали 14,8 млн россиян старше 12 лет, на десктопах – 6,7 млн. Самыми популярными оказались сериалы «Великолепный век» (100,3 млн запросов), «Постучись в мою дверь» (83,2 млн запросов) и «Ветреный» (49,8 млн запросов). Утверждается, что данные запросы были отобраны без учета поиска в приложениях онлайн-кинотеатров и пиратских сервисов.

 

Чаще всего россияне смотрят турецкие шоу у пиратов, причем один из таких порталов даже возглавил топ-15 самых охватных интернет-сайтов по данным Mediascope: ежемесячная аудитория, проявившая интерес к сериалам на этом ресурсе за год, составила 297 тыс россиян старше 12 лет.

 

Среди онлайн-кинотеатров, показывающих турецкий контент официально, первые два места разделили сервисы, которые эксклюзивно демонстрировали сериал «Великолепный век» – more.tv (ежемесячная аудитория – 265 тыс человек) и сайт телеканала «Домашний» (153 тыс человек). Бронза досталась «Иви» (134 тыс человек).

 

Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

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