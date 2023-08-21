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Использование общественного телерадиовещания в Европе упало на 15%

Автор: Илья Кувшинов

21 августа 2023

Количество зрителей европейских телесетей уменьшилось почти в пять раз за последние шесть лет

Закат эры телевидения происходит не только в Штатах. Deadline приводит данные исследования Ampere Analysis, в котором сообщается, что использование общественного телерадиовещания и сервисов Video on Demand в Европе уменьшилось на 15% – особенно это заметно среди более молодых возрастных групп.

В отчете также отмечается, что количество зрителей крупнейших европейских телесетей упало почти в пять раз за последние шесть лет.

Изменение зрительской аудитории привело к тому, что государственное финансирование данных телерадиовещательных компаний либо остановилось, либо упало, что сильно ограничило их конкурентоспособность по отношению к стриминговым сервисам. Тем не менее, британская BBC и итальянская RAI смогли добиться внушительного результата своих потоковых сервисов после значительных инвестиций в расширение VOD-платформ.

Так, например, в прошлом году сервис iPlayer BBC впервые достиг 7 млрд просмотров, во многом благодаря разным реалити-шоу, а платформа RAI смогла продемонстрировать около 1,7 млрд просмотров и более 260 млн часов показа контента.

Исследование Ampere отмечает, что увеличение финансирования общественных вещательных компаний обеспечит кратковременное решение проблемы и позволит создавать больше оригинальных проектов для цифровых сервисов телерадиовещателей. В долгосрочной перспективе предлагается внедрение многолетних механизмов финансирования, гарантирующих рост и развитие «амбициозных стратегических партнерств».

Фото: Freepik

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