Названы самые популярные фильмы и сериалы на российском телевидении в 2023 году

Лидером среди картин по аудитории 10-45 стал проект ТНТ «Иван Васильевич меняет все»

Аналитическая платформа Mediascope назвала самые популярные фильмы и сериалы на российском телевидении за 2023 год.

Топ содержит список выходов телепрограмм с самыми высокими рейтингами. Отмечается, что из проектов, выходивших несколько раз в течение анализируемого периода на одном канале, в чарте указывается только тот, который получил наибольший рейтинг.

Самым популярным фильмом 2023 года на ТВ среди россиян в возрасте 10-45 по городам с населением свыше 100 тысяч человек стала новогодняя лента канала ТНТ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ (рейтинг 5,6%, доля аудитории 21,6%).

Второе место досталось комедии Леонида Гайдая БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА, показанной в эфире «России 1» 31 декабря (рейтинг 4,8%, доля аудитории 22,7%). Бронза ушла еще одному проекту, который был продемонстрирован на «России 1» в начале года, 1 января – фэнтези Дмитрия Дьяченко ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (рейтинг 4,5%, доля аудитории 22,2%).

Четвертое и пятое место распределилось между двумя культовыми советскими комедиями, показанными 31 декабря – ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ («Первый канал», рейтинг 4,1%, доля аудитории 15%) и ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ («Россия 1», рейтинг 3,7%, доля аудитории 19,2%).

Пятерку популярных сериалов 2023 года на отечественном ТВ среди россиян в возрасте старше 18 лет по городам с населением свыше 100 тысяч человек составили новинки канала «Россия 1».

Лидером стал десятый сезон медицинской драмы «Склифосовский» (рейтинг 7%, доля аудитории 23,2%). Второе место занял 23-й сезон детектива «Тайны следствия» (рейтинг 5,9%, доля аудитории 20,9%), а на третьем оказался байопик «Шаляпин» (рейтинг 5,8%, доля аудитории 19,2%). Четвертое и пятое место досталось сериалу «Спасская» – стоит отметить, что третий сезон проекта показал чуть более высокие рейтинги, чем второй (5,7% против 5,5%). Доля аудитории, в свою очередь, у них оказалась одинаковой, 21,3%.

Полную версию топов можно будет увидеть в ближайшем печатном выпуске БК.

Фото: кадр из фильма ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ