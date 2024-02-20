Российские телеканалы сократили показ зарубежного кино почти до четверти эфира

Доля иностранных фильмов в 2023 году на ТВ составила 28,4%

Доля иностранных фильмов в эфире федеральных телеканалов сокращается второй год подряд после ухода голливудских мейджоров с российского рынка – в 2023 году она уменьшилась до 28,4%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Mediascope.

Отмечается, что в 2022 году доля зарубежных картин на малых экранах составляла 39,3%. В исследовании учитывалась аудитория старше четырех лет в городах с населением от 100 тыс человек.

В минувшем году российские проекты фактически заменили зарубежные – их прирост составил около 11%.

Эксперты полагают, что доля зарубежного кино в дальнейшем не будет сильно сокращаться – она меняется постепенно.

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