Режиссер «Машиниста» снимет заключительный фильм зомби-франшизы Джорджа Ромеро

Начало съемок хоррора «Сумерки мертвецов» запланировано на конец этого года

Наследники Джорджа Ромеро выбрали человека, который закончит зомби-франшизу покойного режиссера – по информации The Hollywood Reporter, режиссер МАШИНИСТА Брэд Андерсон снимет седьмой и заключительный фильм серии, который получил название СУМЕРКИ МЕРТВЕЦОВ.

«Классическая НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ 1968 года – возможно, первый настоящий фильм ужасов, который я посмотрел, – заявил постановщик. – Его шокирующий эффект, острая социальная значимость и даже средства, при помощи которых он был создан, всегда вдохновляли меня. СУМЕРКИ МЕРТВЕЦОВ тоже будет зомби-фильмом, где летят конечности и катятся головы, но в его основе заложен вопрос – что значит быть человеком? Это хоррор, где есть, не побоюсь этих слов, душа и надежда».

Ромеро написал тритмент картины вместе с Паоло Целати незадолго до своей кончины в 2017 года. Получив благословение супруги режиссера, Целатти вместе Джо Неттером и Робертом Лукасом написал на его основе сценарий грядущего фильма.

Начало съемок СУМЕРЕК МЕРТВЕЦОВ запланировано на конец этого года.

Фото: кадр из фильма ДНЕВНИКИ МЕРТВЕЦОВ