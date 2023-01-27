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Один из старейших московских кинотеатров «Ударник» будет отреставрирован

Автор: БК

27 января 2023

Руководителем площадки стала Светлана Максимченко

У московского «Ударника», прекратившего работу в качестве кинотеатра в 2010 году, сменился владелец — с 21 октября единственным его собственником стало ООО «ГЭС-2». Помещение будет восстановлено как фестивальный и премьерный кинотеатр. Руководителем «Ударника» стала бывший глава департамента кинематографии Минкультуры Светлана Максимченко. 

Как отметила Максимченко, работы по возрождению кинотеатра начнутся в 2023 году. При этом топ-менеджер не раскрыла объем инвестиций в реставрацию и запуск нового кинотеатра на базе «Ударника». По ее словам, проект реставрации кинотеатра находится на стадии проектирования, разрешение на строительство будет получено к концу 2023 года. При этом реставрационные работы займут не менее четырех лет.

Площадь кинотеатра составляет более 5,5 тысяч кв.м. В здании разместятся несколько кинозалов, кафе, книжный, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше откроется терраса и смотровая площадка.

Здание находится в самом центре Москвы, на пересечении улицы Серафимовича и Болотной набережной, также оно является объектом культурного наследия регионального значения. После реставрации кинотеатр «Ударник» откроется для кинопоказа, премьер и фестивалей.

Кинотеатр «Ударник» впервые открылся 7 ноября 1931 года.

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